Karikaturen im Abo: Der Potsdamer Künstler Peter Menne bietet einen Kultur-Lieferservice an

Sie haben große Nasen, knuffelige Gesichter und wirken irgendwie immer griffig: Mit Peter Mennes Karikaturen möchte man gerne ein Bier oder einen Kaffee trinken gehen, so nahbar sind sie – und so interessant. Man möchte wissen, wer beispielsweise hinter der rothaarigen Frau mit der schweren Kette steckt, die sein aktuelles Buch „Mettendchen aus dem Homeoffice“ schmückt. Versammelt sind darin Karikaturen von Menne sowie Texte von verschiedenen Autorinnen und Autoren, die während der Corona-Pandemie entstanden sind und ursprünglich in einem Kultur-Abo verschickt wurden.

Peter Menne arbeitet mit bekannten Autoren zusammen

Im März 2020 startete Peter Menne seinen Newsletter, den Interessierte ganz einfach per Mail an peter@menne-illustration.de abonnieren konnten und immer noch können. „Damals habe ich ihn mehrmals in der Woche verschickt, jetzt kommt er jeden Freitag“, sagt Peter Menne. Schon seit vielen Jahren gestaltet der Karikaturist Kalender, die nach einem ähnlichen Bild-Text-Muster funktionieren. „Zu einigen Autoren hatte ich deswegen schon länger Kontakt, einige kenne ich inzwischen richtig gut.“ Angefangen hat er sein Kulturabo noch mit acht Schreibenden, inzwischen sind es rund 20, wie er erzählt. Darunter bekannte Namen, wie Erwin Grosche, die Bullemänner, Andreas Scheffler oder Johann König.

Rund 2000 Abonnenten erfreut Peter Menne mit seinem Kultur-Lieferservice, das Buch sortiert nun ausgewählte Beiträge nach den Themen Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, Corona-Warn-App, Lüften und Impfen. „Im Homeoffice ist dicke Luft, schwer, aus dem Bett zu kriechen. Seit Tagen nicht geduscht. Egal. Auf Zoom kann man nichts riechen“, heißt es beispielsweise in einem Text von Susanne Riedel. Dazu ein Bild von Menne, das einen Vater im Pyjama zeigt. Hinter ihm kocht das Essen, in einem Arm hält er ein Baby, mit der anderen Hand versucht er den Computer zu bedienen – ein Bild, das vielen bekannt vorkommen dürfte.

Ein Text von Susanne Riedel zum Thema Homeoffice in Peter Mennes „Mettendchen aus dem Homeoffice“. Quelle: Sarah Kugler

Peter Menne bevorzugt die Federzeichnung

„Ich gehe immer humorvoll an die Themen ran, das Ganze soll ja eine Aufmunterung sein“, sagt Menne. Text und Bild entstehen dabei nie unabhängig voneinander: „Manchmal schicke ich den Autoren ein Bild und sie schreiben etwas dazu und manchmal schicken sie mir einen Text und ich zeichne dann, was mir dazu einfällt.“ Seine bevorzugte Technik: Die Federzeichnung. Bereits im Studium an der Fachhochschule Bielefeld sowie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee mochte er sie am liebsten und irgendwie sei er dann dabei geblieben. „Damit kann ich eine klare Kante zeigen, meine Kunst ist nicht gefällig, ich male keine netten Bildchen“, sagt Menne, der auch auf Instagram und Facebook aktiv ist. Koloriert werden die Bilder mit Aquarellfarben oder einer Tee-Kaffee-Mischung – um eine ganz besondere Patina zu erzielen, wie Menne sagt.

Das titelgebende Wort seines Buches, Mettendchen bezeichnet übrigens eine Westfälische Mettwurst. Kleine Wursthappen sind es also, die er uns hier vorsetzt. In Westfalen ist der 58-Jährige auch geboren und reist immer noch oft hin, westfälische Charaktere halten außerdem immer wieder Einzug in seine Kunst. Obwohl er bereits seit 25 Jahren in Potsdam lebt, ist er in seiner Ursprungsheimat bekannter als hier, stellt dort häufig aus, gestaltet Bücher und die besagten Kalender.

Peter Menne mit seinen verschiedenen Büchern. Quelle: Sarah Kugler

Peter Mennes Kinderbuch wurde ins Chinesische übersetzt

Sein Arbeitszimmer im Babelsberger Haus, in dem er mit seiner Familie lebt, ist voll mit Beispielen seiner Arbeiten. Darunter auch Werderaner Trinker, die er mit der typischen Blumenketten des Blütenfestes gezeichnet hat und großformatige Wimmelbilder. Aus denen sind ebenfalls schon Bücher entstanden und auch ein Kinderbuch hat Menne geschrieben. „Wie Papa ein Kaninchen wurde“, heißt es und wurde sogar ins Chinesische übersetzt. Es blieb allerdings bei dem einen. „Der Kinderbuchmarkt ist so überschwemmt, sich dort durchzusetzen ist wirklich schwierig.“

Leben kann Menne, der sich selbst als Zeichner und Karikaturist bezeichnet, von seiner Kunst aber allemal. Nicht selten illustriert er auch Finanzzeitschriften oder Gebrauchsanweisungen. Damit identifiziere er sich nicht, aber es gehöre mit zum Geldverdienen. Sein Herz schlägt für seine markanten Figuren, die aus der genauen Beobachtung heraus entstehen und über die er selbst oft schmunzeln muss.

Von Sarah Kugler