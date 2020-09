Innenstadt

In Hasso Plattners Sammlung ostdeutscher Kunst hat der Maler und Konzeptkünstler Karl-Heinz Adler (1927-2018) einen festen Platz. Auf der Plantage zwischen Stadtkanal und Rechenzentrum blieb eines seiner Werke dagegen lange unbeachtet – und wäre beinahe zerstört worden. Der teilweise Erhalt einer ungewöhnlichen Formsteinmauer die Adler zusammen dem Künstler Friedrich Kracht (1925-2007) geschaffen hat, ist ein reiner Zufall.

Bei der Neugestaltung der Plantage spielte die Mauer keine Rolle

„In der Stadtverwaltung und beim Sanierungsträger waren viele überrascht. Sie hörten oft zum ersten Mal davon, dass die Urheber dieser Mauer Künstler sind, die international gefeiert werden“, sagte Anja Engel, Managerin des Kreativhaus Rechenzentrum am Mittwoch vor Ort. Im bisherigen Planungsprozess für die Neugestaltung der Plantage spielte die Mauer keinerlei Rolle.

Die Mauer teilt die Plantage in zwei Hälften. Quelle: Bernd Gartenschläger

Großer Teil der Mauer kann erhalten bleiben

Doch Engel hatte gute Nachrichten: Die Landschaftsarchitekten Hutterreimann aus Berlin, die 2016 den Gestaltungswettbewerb für die Plantage gewonnen hatten, haben die Qualität der Mauer erkannt. „Sie haben dann entschieden, dass sie große Teile davon erhalten wollen. Sie werden in den geplanten Spiel- und Sportplatz integriert“, sagte Engel. „Die Mauer wird in wesentlichen Teilen in den Entwurf integriert und damit als Relikt für die Zukunft lesbar erhalten“, bestätigte auch der Sanierungsträger auf MAZ-Nachfrage. Einzelne Teile müssen allerdings für die Laufbahn des Sportplatzes und andere Wege herausgeschnitten werden.

Der Holzpavillon „ Adler “ greift die Form der Stein auf

Erst seit dem Abriss der Rechnerhalle im Frühjahr 2020 ist die Mauer wieder ins Bewusstsein gerückt und deutlich sichtbar. Derzeit wird sie zudem von einer großen Holzkonstruktion überragt. „ Adler“ heißt das Kunstwerk, eine Art Pavillon, dass der Künstler Christian Göthner in Erinnerung an Karl-Heinz Adler geschaffen hat. Die Formsteine aus Beton sind nun in Holz vergrößert und durchlässig. Durch die Installation ist ein neuer Raum geschaffen worden, der zu beiden Seiten der Mauer steht. Das Werk entstand Anfang September im Rahmen der Ausstellung „Transformale“.

Das Kunstwerk "Adler" von Christian Göthner war zuletzt auch nachts ein Hingucker. Quelle: Peter Degener

Stefan Pietryga erkannte die Bedeutung des Werks schnell

Einer der ersten, die die Bedeutung der Formsteinmauer erkannt hatte, war der Bildhauer Stefan Pietryga – ein Mieter des Rechenzentrums der ersten Stunde. Ihm fiel ein einzelner Formstein auf, der sich als improvisierte Absperrung des Parkplatzes hinter dem Rechenzentrum auf der Erde befand. „Das Ding lag auf der Straße und zeitgleich fand eine Ausstellung im Barberini statt, in der auch Adler gezeigt wurde“, ist Pietryga noch immer erbost.

Die Formsteinmauer hat die mittlerweile abgerissene Rechnerhalle vom Rest der Plantage abgegrenzt. Quelle: Peter Degener

Er vergleicht den Stein mit anderen Fragmenten der Kunstgeschichte, etwa Säulenkapitellen aus dem Barock, die fraglos aufbewahrt werden. Als Bildhauer kannte er nicht nur Karl-Heinz Adler, sondern trat mit ihm in Kontakt, er schuf den Stein noch einmal in schwarzem Granit neu.

2017 intervenierte Pietryga, als Bauarbeiter Teile der Mauer im Zuge der Neugestaltung der Plantage abrissen. Es wurde daraufhin ein Bestandsschutz vom Sanierungsträger ausgesprochen.

„Beton-Lego“ aus Dresden

In Potsdam ist es die einzige Mauer des Duos Adler/ Kracht. Zahlreiche weitere stehen in vielen Städten Ostdeutschlands. Mindestens 300 Wände aus verschiedenen Formsteinen sind nachweisbar. Die Hintergründe dieser Werke kennt Antje Kirsch aus Dresden. Seit 2009 betreut sie das Archiv der Genossenschaft „Kunst am Bau Dresden“.

Dieser 1958 gegründete und erst vor kurzem aufgelöste Betrieb schuf über Jahrzehnte Baukunst in Ostdeutschland. Rund 3000 Aufträge sind von zehn Künstlern sind bis 1989 nachweisbar. Auch Adler und Kracht waren bis zu ihrem Tod Mitglieder dieser Genossenschaft. Sie schufen über die Jahrzehnte zwölf verschiedene Serien von Formsteinen, die sie immer wieder neu kombinierten.

Antje Kirsch (l) vom Archiv der Genossenschaft „Kunst am Bau Dresden“ war in Potsdam zu Gast und klärte die Organisatoren der Ausstellung „Transformale“ über die Hintergründe der seriellen Formsteinmauern in Ostdeutschland auf. Quelle: Bernd Gartenschläger

Manche waren wie in Potsdam durchbrochen, andere sogar mit Glasbausteinen kombiniert. „Beton-Lego“ scherzt Antje Kirsch über das System. Der Ursprung waren Betonelemente als Gartengestaltung, die in den 1950er Jahren erstmals auftauchen. Nicht nur in Beton – auch in Keramik und sogar Porzellan wurden die Formen ausgeführt.

Die Potsdamer Mauer von Adler und Kracht ist jünger als gedacht

Antje Kirsch hat im Auftragsbuch der Genossenschaft auch den Eintrag zur Potsdamer Mauer nachgeschlagen und festgestellt, dass sie deutlich jünger als das 1971 fertiggestellte Rechenzentrum ist. Erst 1978 war die Mauer im Auftrag des VEB Datenverarbeitung aufgestellt worden. Die Firma „Stuck und Naturstein“ aus Berlin habe die Steine in hochwertigem Beton gegossen. „Die Wand ist in einer sehr soliden Bauweise konstruiert, die steht auch in 200 Jahren noch“, sagt Kirsch.

Ein Wunsch: Der Holz-“ Adler “ soll länger stehen bleiben

Auch für die Holzinstallation „ Adler“ hegen die Initiatoren der Ausstellung „Transformale“ die Hoffnung, dass sie lange stehen bleiben kann. Die Stadt hat auf ihrer Hälfte des Grundstücks auf der Nordseite der Mauer einen Verbleib bis zum Jahresende in Aussicht gestellt. Nun müsste auch der Sanierungsträger für die Südseite zustimmen – allerdings beginnen Mitte Oktober die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt der Sportanlage auf der Plantage.

Der Holzpavillon „Adler“ könnte länger stehen bleiben – die Stadt hat für ihr Grundstück auf ihrer Seite der Mauer bereits zugestimmt. Auch der Sanierungsträger müsste sein OK geben. Womöglich kehrt der Pavillon aber nach Ende der Bauarbeiten an der Plantage zurück. Quelle: Bernd Gartenschläger

So wünschen sich die Ausstellungsmacher, dass das Kunstwerk spätestens nach dem Abschluss der Gestaltung der Plantage im Sommer 2021 zurückkehrt und womöglich dauerhaft aufgestellt wird.

Antje Kirsch aus Dresden ist sich sicher, dass Adler von der Holzinstallation begeistert wäre. „ Adler würde ausflippen“, sagt sie, weil der Pavillon über die Formsteine auch inhaltlich hinausragt und darin eine neue Künstlergeneration in den Dialog mit den zwei Schöpfern der Betonmauer tritt.

Von Peter Degener