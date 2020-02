Karlsruhe

Hasso Plattner hat die Ehrendoktorwürde der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) verliehen bekommen. Am Montag wurde der Wahl-Potsdamer, der den Software-Riesen SAP und das nach ihm selbst benannte Potsdamer Uni-Institut gegründet hat, ausgezeichnet.

Plattner studierte Nachrichtentechnik in Karlsruhe

Plattner studierte am KIT in den 60er Jahren Nachrichtentechnik, bevor er als Programmentwickler bei IBM arbeitete. „Hier habe ich mein Grundwissen erworben, das es mir bis heute ermöglicht, neue Innovationen und Ideen zu entwickeln“, sagte er, „um erfolgreich und wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir immer neue Forschungsergebnisse in die Praxis umsetzen. Deshalb ist es mir sehr wichtig, den Nachwuchs von heute zu fördern.“

Er ist auch Ehrendoktor und Honorarprofessor der Uni Potsdam. 2004 erhielt er die Leibniz-Medaille der Berlin-Brandenburgischen Akademie.

Von MAZonline