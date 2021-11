Kostenlos bis 13:43 Uhr Helau! So startet der Karneval in Potsdam in die Saison

Pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr sind Potsdams Karnevalisten vor dem Stadthaus und fordern den Stadtschlüssel heraus. Drei Vereine haben sich zu dem Spektakel zusammengetan – und feiern unter Corona-Bedingungen.