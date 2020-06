Karstadt-Aus: Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses gefordert

Potsdam

Der Vorsitzende des städtischen Wirtschaftsausschusses, Wieland Niekisch ( CDU), fordert eine Sondersitzung seines Ausschusses. Grund dafür ist die Nachricht über die baldige Schließung der Potsdamer Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in der Brandenburger Straße.

In einer Mitteilung begründet er seine Forderung: „Vor 15 Jahren war es vor allem auch durch das Engagement vieler Stadtverordneter gelungen, mit der Wiedereröffnung des Karstadt-Warenhauses den wirtschaftlichen Anker für den Aufschwung der Innenstadt zu erreichen.“ Allerdings habe es seither „viele Versäumnisse, die sich jetzt in der extremen Krisenlage der Corona-Zeit rächen“ gegeben, so Niekisch.

Der „lange verschleppte Wiederaufbau der Innenstadt“

Das seien für in als erstes die hohen Mieten in der Innenstadt, besonders in der Brandenburger Straße. „Hier hätte insbesondere die städtische Wirtschaftsförderung marktwirtschaftsunterstützend moderieren müssen. Hier besteht insgesamt dringender Handlungsbedarf“, schreibt Niekisch. „Denn wenn uns die Innenstadt und ihre wirtschaftliche Attraktivität etwas wert sind, kann man das Zentrum der Stadt nicht sich selbst überlassen.“

Auch macht Niekisch den seiner Meinung nach „lange verschleppten Wiederaufbau der Innenstadt um den Alten Markt dafür verantwortlich, dass hier Magnetwirkungen und Synergieeffekte bisher ausgeblieben sind.“

Niekisch : Haus darf nicht wieder verwaisen

Schließlich sei es ein großer Fehler und Mangel gewesen, dass die 4. Etage des Karstadtkaufhauses nicht mit einem attraktiven Gastronomieangebot ausgebaut worden sei, so der CDU-Politiker in seiner Mitteilung.

Er fordere nun „eine konzertierte Anstrengung dafür, damit das Haus nicht wieder verwaist und lange leer steht. Mit den Fondseigentümern muss umgehend über die Miethöhen verhandelt werden - im wohlverstandenen wirtschaftlichen Interesse!“, so Niekisch, „und ähnlich wie bei anderen modernen Einkaufs-Centern muss in dem Haus ein attraktiver Branchenmix von großen und kleineren Anbietern etabliert werden, der dieses wunderbare und traditionelle Kaufhaus zu einem modernen und hochattraktiven Einkaufstempel inmitten des Zentrums der Stadt der Schlösser und Gärten macht.“ In dieser Hinsicht stimme Niekisch der Analyse und dem Ausblick von Siegfried Grube in der MAZ zu.

