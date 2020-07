Potsdam

Das ist eine Überraschung: Die Potsdamer Karstadt-Filiale wird doch nicht geschlossen. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) will nach Zugeständnissen der Vermieter insgesamt sechs Filialen weniger schließen als ursprünglich geplant. Am 19. Juni noch hatte der Konzern bekannt gegeben, auch die Potsdamer Filiale schließen zu wollen.

Sechs Filialen bleiben doch bestehen

Nun gebe es für die Karstadt-Warenhäuser in Potsdam, Dortmund, Nürnberg Lorenzkirche, Goslar und die Kaufhof-Filialen in Chemnitz und Leverkusen wieder eine Zukunftsperspektive, teilte der Vorsitzende der Geschäftsführung Miguel Müllenbach am Freitag in einem Mitarbeiterbrief mit. Rund 750 Mitarbeiter behalten dadurch ihren Arbeitsplatz – auch die Angestellten in der Brandenburger Straße.

In schwierigen Verhandlungen sei es gelungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so anzupassen, dass die Filialen fortgeführt werden könnten, betonte der Manager, der selbst das Verhandlungsteam führte.

Schubert : Gute Nachricht für Potsdamer Innenstadt

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) freute sich über die Entscheidung: „Das ist eine gute Nachricht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den gesamten Einzelhandel in der Potsdamer Innenstadt“, so Schubert. „Die Brandenburger Straße ist die stärkste Einkaufsstraße Brandenburgs und das Warenhaus im Stadtpalais ein wichtiger Frequenzbringer. Im Sinne der Händler und Kunden wird die Landeshauptstadt Potsdam weiter daran arbeiten, die Attraktivität des gesamten Einzelhandelsstandortes weiter zu erhöhen“, sagt Schubert.

Schubert hatte zwei Tage nach Bekanntgabe der Schließung angekündigt, um den Standort kämpfen zu wollen. Nach eigenen Angaben führte er dabei Gespräche mit der Eigentümergesellschaft, der IHK und wandte sich an den Generalbevollmächtigten des Konzerns.

Schließung hatte Entsetzen ausgelöst

Nicht nur in Potsdam, sondern in allen betroffenen Kommunen hatte die Ankündigungen in vielen Fällen Sorge vor einer Verödung der Innenstädte ausgelöst. Der Vizepräsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, sagte: „Die massenhaften Schließungen von Filialen bei Karstadt Kaufhof sind für die betroffenen Städte ein tiefer Einschnitt. Mit diesen Kaufhäusern geht ein Ort der Versorgung und Begegnung verloren.“

Galeria Karstadt Kaufhof war durch die pandemiebedingte Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Der Konzern rechnet durch die Pandemie und den durch sie ausgelösten Konjunkturabschwung bis Ende 2022 mit Umsatzeinbußen von bis zu 1,4 Milliarden Euro.

