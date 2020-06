Am Freitag wurde bekannt, dass die Potsdamer Filiale der Kaufhauskette Galeria-Karstadt-Kaufhof schließen muss. Viele Potsdamer bedauern das - immerhin verliert die Stadt damit ihr ältestes Warenhaus. In der Bildergalerie sehen Sie, wie sich das Kaufhaus in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.