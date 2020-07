Karstadt: So reagiert Potsdam auf den Erhalt des Kaufhauses

Potsdam

Die gute Nachricht erreichte zuerst die Mitarbeiter: Karstadt öffnete am Freitagmorgen wegen einer Mitarbeiterversammlung 20 Minuten später. Die Anspannung war groß – und umso größer auch die Erleichterung, als der Erhalt des Kaufhauses in der Potsdamer Innenstadt verkündet wurde.

Filialleiter: „Es flossen Tränen“

Filialleiter Michael Noss empfand die Stimmung „zum schneiden scharf“. „Als wir es verkündet haben, flossen Tränen und alle wollten sich umarmen. Es ist eine tolle Nachricht für alle und vor allem für unsere Mitarbeiter.“ 60 Angestellte können nun ihren Job behalten. Von ihnen falle viel Druck ab. „Die letzten zwei Wochen waren sehr emotional – auch bei Kunden“, sagte Noss der MAZ.

Er habe selbst erst am Morgen davon erfahren und informierte darüber anschließend Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD). Dieser hatte sich sehr für den Verbleib Karstadts eingesetzt.

Oberbürgermeister: 2,5 Millionen Euro für die Attraktivität der City

Schubert kündigte in einer Reaktion sogleich an, dass die Stadt sich weiter für die City einsetzen werde. „Im Sinne der Händler und Kunden wird die Landeshauptstadt Potsdam weiter daran arbeiten, die Attraktivität des gesamten Einzelhandelsstandortes weiter zu erhöhen“, sagte er, „die Brandenburger Straße ist die stärkste Einkaufsstraße Brandenburgs und das Warenhaus im Stadtpalais ein wichtiger Frequenzbringer. “

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ist froh über den Verbleib von Karstadt in Potsdam. Quelle: Jan Russezki

Als Schubert am Morgen bei Karstadt entdeckt wird, wollte er eigentlich nur kurz ein Geschenk für seine Schwiegermutter kaufen. „Die Nachricht hat uns vor zwei Wochen kalt erwischt“, berichtet er, „nun ist es eine große Erleichterung.“ Er sei allen dankbar, die dabei geholfen haben, das Stadtpalais zu erhalten. „Darauf lässt sich jetzt aufbauen, damit wir jetzt weiter etwas für die Straße machen und überlegen, welches Profil wir ihr geben. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen.“

Als erstes werden Pflaster und Möbel der Straße erneuert. Die Stadt hat sich dazu verpflichtet dafür 2,5 Millionen Euro zu investieren. Es werde weitere Gespräche mit Karstadt, dem Stadtpalais-Eigentümer und Handelsvertretern geben.

Kunden sind erleichtert über Karstadt-Verbleib

In der Potsdamer Einkaufsstraße spricht sich die gute Nachricht am Freitagmorgen schnell herum. Christel Kühl aus Potsdam lacht bei der Nachricht auf. „Es war entsetzlich, dass Karstadt geschlossen werden sollte“, sagt sie, „ich habe die Politik dafür verantwortlich gemacht, aber jetzt hat es doch geklappt.“ Die Ur-Potsdamerin geht jedes Wochenende zu Karstadt. „Das Kaufhaus gehört zu Potsdam und hat sich sehr verändert. Früher war mehr Krimskrams. Heute ist es besser“, sagt sie, „sonst gibt es auch nichts in Potsdam und viele Geschäfte machen zu, weil die Mieten so hoch sind.“

Karstadt-Kundin Kerstin Pousttchi (48) aus Potsdam- Quelle: Jan Russezki

Kerstin Pousttchi (48) aus Potsdam ist einmal die Woche bei Karstadt. Sie freut sich auch, dass das Kaufhaus geöffnet bleibt. „Das ist die erste Anlaufstelle, wenn man etwas braucht. Der Weg zum Stern-Center ist zu weit“, sagt sie. Eine Alternative gäbe es in der Vielfalt in der Nähe sonst nicht.

Begeisterung bei den City-Händlern

Die Vorsitzende der AG Innenstadt ist vor Freude aus dem Häuschen. „Es ist einfach nur schön!“, jubelt Bärbel Schälicke. Aber: Trotz der guten Nachricht für Potsdam bleiben die Probleme im Konzern. Es sei daher keine Zeit, sich zurückzulehnen. „ Karstadt muss sich jetzt Gedanken machen, wie das Angebot umzugestalten ist und die Kunden ins Haus geholt werden“, so Schälicke weiter, „man muss jetzt das Dachgeschoss einfach öffnen und bespielen.“

Gabrielle Jesse, Verkäuferin im Schuhgeschäft Schuh Baar, klatscht vor Freude in die Hände: „Meine Gebete wurden erhört!“ Die 65-Jährige sähe die Schließung als Verlust. „Wenn Karstadt zu machen würde, wäre weniger auf der Brandenburger Straße los.“ Auch wenn Karstadt ebenfalls Schuhe verkauft, profitiert sie von der Anziehungskraft des Kaufhauses. „Die Kunden kommen erst her, gehen dann zu Karstadt und kommen dann wieder zu uns“, sagt sie.

Gabrielle Jesse, Verkäuferin im Schuhgeschäft Schuh Baar. Quelle: Jan Russezki

Im Unterwäsche-Geschäft gegenüber freut man sich ebenfalls. „Es zeigt, dass die Verhandlungen der Stadt und dem Vermieter erfolgreich waren. Das nutzt auch uns, weil Karstadt ein Anziehungspunkt ist. Sie haben zwar auch Unterwäsche, aber wir sind ein Spezialgeschäft“, sagt eine Angestellte.

IHK fordert erneut mehr Sonntagsöffnungen

„Der Verbleib von Karstadt ist eine sehr erfreuliche Nachricht für den Einzelhandelsstandort Potsdam. Die Landeshauptstadt behält damit einen wichtigen Magneten im Zentrum“, sagt Mario Tobias, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Potsdam ( IHK). Er verlangt nun Aktionen, um die Innenstadt kurzfristig zu beleben. „Dazu gehören offene Sonntage gerade bei den Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit. Langfristig muss das Ziel sein, dass das Wohl und Wehe der Potsdamer Innenstadt nicht von einem einzigen Betrieb abhängt“, sagt Tobias.

Linke für mehr Vielfalt

Sascha Krämer (Linke) sagt zu Karstadt: „Gute Entscheidung für Potsdam. Jetzt müssen wir gemeinsam über eine Attraktivierung der Innenstadt nachdenken.“ Nötig seien mehr Ladenvielfalt, eine höhere Aufenthaltsqualität, eine autofreie Innenstadt sowie bezahlbare Mieten.

Von Jan Russezki, Nadine Fabian und Alexander Engels