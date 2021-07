Innenstadt

Dem Potsdamer Kaufhaus steht offenbar eine große Veränderung bevor: Die Kette Galeria Karstadt-Kaufhof will den Gesamtkonzern komplett neu aufstellen, alle 131 Häuser in Deutschland sind betroffen. Zuerst hatte das Handelsblatt berichtet.

Namen Karstadt und Kaufhof verschwinden

Das Projekt Konzern-Umbau trägt den Namen „Galeria 2.0“. Ab Herbst kündigt Manager Miguel Müllenbach einen raumgreifenden Neustart an: Die Warenhäuser werden zu drei unterschiedlichen Kategorien aufgeteilt und teils auch baulich neu gestaltet. So entstehen dem Wunsch des Konzern-Chefs nach Häuser der Spezifikation „Weltstadthaus, regionaler Magnet und lokales Forum“. Die Filialen sollen künftig nicht mehr unter den gebräuchlichen Markennamen Karstadt und Kaufhof firmieren, sondern einen gemeinsamen Namen – vermutlich Galeria – tragen.

In Potsdam sind die genauen Pläne noch weitgehend unbekannt. Der Vorsitzende der AG Innenstadt, Götz Friederich, kennt sie bislang aus den Medien. „So, wie ich das sehe, handelt es sich um einen Umbau im Sinne des Erscheinungsbild des Gesamtkonzerns“, sagt er. Friederich habe sich mit dem Potsdamer Galeria Karstadt-Geschäftsführer Michael Noss noch nicht dazu austauschen können. „Ein Profilieren des Konzerns, das Optimieren des Images und der Marke und die Verknüpfung des Analogen mit dem Digitalen“, zählt er die Herausforderungen auf, die auf die 131 Filialen zukommen.

Götz Friederich rät: Erlebbar machen

„Wir werden mit den Innenstädten verschmelzen und zu einem Wohlfühlstandort werden, an dem die Menschen Lust haben, ihre Freizeit zu verbringen, und ganz unterschiedliche Warengruppen kaufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen und Gastronomie und Kultur genießen können“, verspricht der Galeria-Chef Miguel Müllenbach im Handelsblattt. „Impulse wie Beratung vor Ort kann der Onlinehandel nicht bieten“, sagt auch Götz Friederich. „Wir als AG Innenstadt können solche Impulse nicht selbst geben, wir können den Unternehmen nur beratend zur Seite stehen.“ Man müsse sich fragen, was die Alleinstellungsmerkmale des stationären Einzelhandels seien und diese bewusst herausarbeiten, rät Friederich. „Und das muss man haptisch, real erlebbar machen.“

Auch das Rathaus weiß nichts Genaues. „Die aktuellen Pläne sind uns aus der Presse bekannt“, teilt Stadtsprecherin Christine Homann mit. Inwieweit diese sich auf einzelne Standort auswirken werden, müsse beim Unternehmen selbst erfragt werden.

Verdi zeigt sich kampfeslustig

Das aber lässt eine entsprechende Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Miguel Müllenbeck hatte im Handelsblatt von den Herausforderungen der Corona-Krise für den Einzelhandel gesprochen. In Zukunft soll in den Karstadt-Filialen ganz anders gedacht werden: Verkaufsflächen könnten aufgegeben werden, stattdessen Bürgerservices, E-Bike-Stationen, Postfilialen einziehen. Drei Häuser in Deutschland sind bereits entsprechend umgerüstet, sie enthalten Regio-Hubs, Pop Up-Museen und deutlich mehr Restaurantflächen als bislang.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi schrillen angesichts der Umbaupläne die Alarmglocken. „Der Mutterkonzern ist seit langem angeschlagen“, sagt Verdi-Sprecher Andreas Splanemann. Tatsächlich hat Galeria Karstadt Kaufhof seit Jahren Finanzsorgen, erst vor gut einem Jahr war die Schließung von 62 Filialen angekündigt, darunter auch der in der Potsdamer Innenstadt. Nicht zuletzt intensive Gespräche mit der Stadtverwaltung mit dem Inhaber des Stadtpalais, in das sich das Warenhaus einmietet, hatte das Potsdamer Haus und seine rund hundert Angestellten damals gerettet. Noch seien die Informationen zu frisch, um die Lage zu bewerten, sagt Andreas Splanemann. „Wir drängen da aber auf jeden Fall auf Klärung. Das Potsdamer Haus hat eine lange Tradition, und wenn es darauf ankommt, werden wir kämpfen.“

Lange Geschichte

Das Stadtpalais wurde 1905 in der Brandenburger Straße errichtet und ist das älteste und größte Kaufhaus der Landeshauptstadt. Nach verschiedenen Fusionen trug es seit 1931 den Namen Karstadt. In der NS-Zeit erschien die Jugendstilfassade des Gebäudes den Herrschenden unpassend – sämtliche Zierelemente wurden entfernt. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte die Enteignung der Karstadt-Kette in der Sowjetischen Besatzungszone, ins Stadtpalais zog das Zentrale Handelsunternehmen Konsument ein, die zweitgrößte Warenhauskette der DDR.

Als nach der Wende zunächst Horten, dann wieder Karstadt das Gebäude übernahmen, hatte der Niedergang der Potsdamer Einkaufsmeile bereits begonnen: Die Einkaufstempel Westberlins lockten die Potsdamer mehr als das altbekannte Kaufhaus, zugleich wurde der Besuch in der City durch Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen unattraktive durch Dauerbaustellen. 1995 schließlich brannte der Dachstuhl des altehrwürdigen Gebäudes aus, das Kaufhaus wurde geschlossen und 2003 weitgehend abgerissen. Erhalten blieben lediglich die Fassade und der Lichthof, seit 2005 residiert wieder Karstadt im Stadtpalais.

Von Saskia Kirf