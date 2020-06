Potsdam

Karstadt in der Brandenburger Straße muss schließen – die Nachricht kam für viele völlig unerwartet. Was die Potsdamer über das Ende des Traditions-Warenhauses im Herzen der Stadt denken? Die MAZ hat nachgefragt.

Atmosphäre wie in den großen Pariser Kaufhäusern

Kathrin und Axel Ganzer. Quelle: Mirja Gottschalkson

Kathrin und Axel Ganzer sind gebürtige Potsdamer und gingen gerne zu Karstadt, oft auch mit ihren zwei Kindern: „Für so schöne Spielwarenabteilungen muss man in Potsdam sonst immer bis zum Hauptbahnhof fahren oder in kleineren Läden suchen“, sagt die 40-Jährige. Die Schließung der Potsdamer Filiale sei bedauerlich. „Das Kaufhaus war und ist ein schöner Anlaufpunkt, die Atmosphäre im Gebäude ist wunderbar“, sagt sie, „der Lichthof, die Mosaike, ich fand es immer schön anzusehen, oft hat es mich an die großen Pariser Kaufhäuser erinnert.“ Das Ehepaar werde Karstadt vermissen.

Axel Ganzer (46) gefällt auch die Herrenabteilung. „Für recht niedrige Preise waren die Sachen bei Karstadt qualitativ hochwertig.“ Für die Zukunft der Immobilie wünschen sie sich ein neues Kaufhaus mit großem Sortiment, ein neuer zentraler Anlaufpunkt: „Ein riesiges Klamottengeschäft ins Haus zu setzen, würde der Sache nicht gerecht werden“, sagt Axel Ganzer.

Furcht vor einer Katastrophe für den Einzelhandel

Hartwig Hümme. Quelle: Mirja Gottschalkson

Auch Hartwig Hümme (43) bedauert die Schließung: „Ich würde sogar sagen, das ist katastrophal. Karstadt war ein Warenhaus mit sehr ausgewogenem Sortiment“, sagt er. Als er von Schließungen der Kette erfahren habe, sei ihm ganz mulmig geworden. „Ich dachte nur: Bitte nicht die Filiale in Potsdam.“ Oft habe er Hemden und Hosen für seinen Beruf bei Karstadt erworben. „Mir wird das Angebot fehlen“, sagt der 43-Jährige, „außerdem habe ich durch viele Reisen in meinem Leben festgestellt, was für eine intakte Fußgängerzone Potsdam hat. Karstadt trug dazu bei und ich sehe durch die Schließung auch den Handel rundherum in Gefahr.“

Hümme hofft, dass die Innenstadt nun nicht vor einer Katastrophe für den Einzelhandel stehe. „Und, das muss ich noch ergänzen: Karstadt war wohl der einzige Laden in Potsdam, in dem ich eine Butterdose kaufen konnte, ohne lange zu suchen.“ Dennoch habe er die Schließung erahnt: „Nur mit Dingen, die man einmal im Leben kauft, wie zum Beispiel einer Butterdose, kann ein Geschäft nicht überleben.“

Traurig, aber die richtige Entscheidung

Dorothea und Udo Torkler. Quelle: Mirja Gottschalkson

Dorothea (73) und Udo Torkler (77) bezeichnen sich selbst gerne als „Randpotsdamer.“ Das Ehepaar wohnt in Nauen und fährt regelmäßig in die Potsdamer Innenstadt. „Und wenn wir schonmal hier sind, gehen wir auch gerne mal ins Kaufhaus“, sagt Dorothea Torkler. Die Weitläufigkeit und die kompetente Beratung habe ihr besonders an Karstadt gefallen: „Viele Marken, die Karstadt verkauft hat, bekommt man auch in kleineren Läden. Aber hier hatte man beim Einkaufen seine Ruhe, seinen Raum, wurde nicht direkt angesprochen“, sagt sie, „und wenn doch, dann waren die Mitarbeiter immer freundlich.“

Dorothea Torkler werde das Kaufhaus vermissen, es sei repräsentativ für die Potsdamer Innenstadt gewesen. „Und erst die Süßwarenabteilung“, schwärmt Udo Torkler, „die fanden wir super. Es gab viele verschiedene Marken und eine große Auswahl an Konfekt.“ Der 77-Jährige findet die Schließung dennoch richtig: „Das Haus hatte wohl finanzielle Schwierigkeiten. Ich war selbst Unternehmer. Wenn das Geschäft nicht mehr läuft, dann muss man die Reißleine ziehen“, erklärt er.

„Bei Karstadt kam man rein und wusste: Ich hab hier alles an einem Platz“

Die Berlinerin Angelika Müller (67) und ihr Ehemann Volkmar (70) kommen oft zum Einkaufen nach Potsdam, gehen gerne zu Karstadt. „Mit Karstadt bricht eine Kette zusammen, bei der ich immer qualitativ hochwertige Kleidung zu guten Preisen bekommen habe“, sagt Angelika Müller, „bei Karstadt kam man rein und wusste: Ich hab hier alles an einem Platz und muss nicht in verschiedene Läden gehen.“ Auch sei das Kaufhaus schön anzusehen. Sie fänden es schade, dass Karstadt schließt, aber letztlich zählten die Zahlen. „Wenn sich etwas nicht trägt, ist das bedauerlich, aber es ist eben so“, sagt Volkmar Müller. Das Ehepaar wünsche sich nun eine gute Alternative.

