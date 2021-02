Babelsberg/Nuthetal

In der Region sind offenbar Diebe mit dem Auftrag unterwegs, Autokatalysatoren zu stehlen. Es gibt neue Fälle in Babelsberg und am Potsdamer Stadtrand in Nuthetal.

Mitarbeiter einer Transportfirma in Babelsberg Süd stellten am Dienstagmorgen einen Einbruch in ihren Renault-Transporter fest. Das Fahrzeug war auf dem Firmengelände abgestellt. In der Zeit vom Freitag der Vorwoche bis zum Dienstagmorgen brachen die unbekannten Täter den Transporter auf und entwendeten die Filteranlage und den Katalysator.

Werkstattkunden am Bahnhof Rehbrücke betroffen

in Einen ähnlichen Fall meldete Dienstagmittag ein Mitarbeiter einer Autowerkstatt am Bahnhof Bergholz Rehbrücke. Dort hatte es einen Einbruch in zwei Kundenfahrzeuge gegeben. Bei beiden Autos wurden jeweils die Katalysatoren demontiert und gestohlen. Hinweise auf Täter gibt es derzeit nicht, auch die Tatzeit konnte zunächst nicht eingegrenzt werden.

Tags zuvor war ein Katalysatordiebstahl von mehreren neuen Kleintransportern aus einem Geltower Autohaus gemeldet worden.

Die Polizei nahm in allen Fällen Anzeigen auf.

Von MAZonline