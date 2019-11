Katarina Witt eröffnet am Montag ihr Sportstudio in Potsdam

Schiffbauergasse

Am 4. November um 14 Uhr feiert Ex-Eiskunstlaufstar Katarina Witt die Eröffnung ihres ersten Fitness-Studios. Mit dem „Kurvenstar“ in der Schiffbauergasse erfüllt sie sich einen lang gehegten Traum, sagt sie selbst über das Projekt. Das Knowhow dafür bringt Witts Geschäftspartner David Fietzke mit. Der Brandenburger Sport- und Fitnesskaufmann ist seit 2002 in der Branche tätig. Er kennt sich unter anderem mit der Technik der Geräte-Zirkel aus, in denen künftig trainiert werden kann.

Das Sportstudio befindet sich in diesem Neubau in der Schiffbauergasse. Quelle: Irina Kirilenko

Die sportliche Leitung übernimmt eine ungarische Sächsin: Judit Schmidhoffer aus Döbeln wird das Studio leiten, berichtet die Leipziger Volkszeitung. Die 38-Jährige kam vor 19 Jahren aus Ungarn nach Deutschland. Sie leitet in Döbeln ein Fitnessstudio und hat – das ist ihre zweite Leidenschaft – einen Rock’n’Roll-Verein aufgebaut, mit dem sie internationale Preise gesammelt hat. Der Wechsel nach Potsdam sei kurzfristig, aber folgerichtig, sagt Judit Schmidhoffer. Schon beim Vorstellungsgespräch bei Katarina Witt Anfang Oktober habe sie gemerkt: „Sie ist Perfektionistin. Wie ich.“ Allerdings muss sie beruflich pendeln. Ihre Familie wird später nachziehen.

Von Alexander Engels