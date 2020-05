Potsdam reaktiviert Alarmsirenen

Potsdam

Die Stadt soll wieder mit einem Netz von Alarmsirenen ausgestattet werden. Das hat das Rathaus in der Antwort auf eine große Anfrage der CDU zum Katastrophenschutz in Potsdam mitgeteilt.

Demnach sind derzeit Sirenen an den 14 Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehren installiert. In den nächsten Jahren solle ein „sukzessiver Ausbau des Sirenennetzes“ erfolgen. Eine „grobe Standortplanung“ sei bereits erfolgt.

In ihrer großen Anfrage thematisiert die CDU unter anderem die personelle Situation im Brand- und Katastrophenschutz, das Problem kritischer, also besonders gefährdeter Infrastrukturen, Übungstätigkeiten sowie den Stand von Warnsystemen und Informationsweitergabe.

Nicht öffentlich sind die Antworten der Verwaltung auf die Frage nach Übungen sowie zu Szenarien für einen großflächigen Stromausfall im Stadtgebiet.

Kein Konzept zu kritischer Infrastruktur

In einer ersten Reaktion auf die veröffentlichten Antworten kritisiert CDU-Fraktionschef Götz Friederich insbesondere die Auskünfte der Stadt zu kritischen Infrastrukturen. In seiner Antwort teilt das Rathaus mit: „Derzeit sind keine kritischen Infrastrukturen in der Stadt definiert. Daher gibt es hier auch keine Konzepte zum Umgang mit kritischen Infrastrukturen.“

Die große Anfrage der CDU lege „den Finger in die Wunde“, erklärte Friederich gegenüber MAZ: Die Beantwortung zeige, dass die Stadt „keine Konzepte für die kritische Infrastruktur beziehungsweise diese überhaupt identifiziert“ habe.

Daraus müsse man „zwangsläufig ableiten, dass Potsdam auf eine größere Versorgungsunterbrechung – wie zum Beispiel einen andauernden Stromausfall – nicht vorbereitet“ sei, so Friedrich: Das sei „alarmierend“.

Die Antworten der Verwaltung sollen nächsten Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung zur Diskussion gestellt werden.

Von Volker Oelschläger