Katastrophenschutz in Potsdam - Nur 15 Sirenen in Potsdam – was das für die Bevölkerung bei einer Katastrophe bedeutet

Sirenen hätten die Menschen im Westen Deutschlands besser vor der Flut warnen können, sagen Experten. In Potsdam wurden 80 Prozent der Sirenen abgeschafft. Was tun, wenn es hier zum Katastrophenfall kommt?