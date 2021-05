Potsdam

Potsdams Katholiken stellen sich offen gegen den Vatikan: Die Propsteigemeinde St. Peter und Paul lädt gleichgeschlechtliche Paare zur Segnung ein. Damit schließt sich die hiesige Gemeinde einer bundesweiten Aktion unter dem Motto #liebegewinnt an. Die Segnungsfeier für alle findet am kommenden Samstag, 15. Mai statt.

Homosexualität nicht im Plan Gottes?

Zuletzt hatte die Glaubenskongregation der Kirche auf die Frage, ob sie die Vollmacht habe, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen, kategorisch mit „Nein“ geantwortet. In der Begründung heißt es sinngemäß, dass ausschließlich aus Ehen zwischen Mann und Frau neues Leben im christlichen Sinne entstehen könne und somit auch nur solche Verbindungen – also zwischen Mann und Frau – im Plan Gottes vorgesehen seien.

„Das Vorhandensein positiver Elemente – die in sich betrachtet dennoch zu schätzen und hervorzuheben sind – in solchen Beziehungen ist trotzdem nicht in der Lage, diese zu rechtfertigen“, so das vom Sekretär und vom Präfekten der Glaubenskongregation gezeichnete Schreiben weiter, „und sie daher rechtmäßig zum Gegenstand einer kirchlichen Segnung zu machen, weil diese Elemente im Dienst einer Verbindung stehen, die nicht auf den Plan des Schöpfers hingeordnet ist.“ Und: Gott „segnet nicht die Sünde.“

„Ausgrenzend und verletzend“, sagt die Gemeinde

Mit diesem auch von Papst Franziskus gutgeheißener Ansicht aber wollen sich viele Katholiken in Deutschland nicht abfinden – und auch Teile der Potsdamer Gemeinde machen klar, was sie von der Position des Vatikans halten. Man habe sich online ausgetauscht, schreibt die Gruppe „Segensdebatte“ auf ihrer Homepage. Eine Mehrheit der Gemeinde habe sich für die Segnung homosexueller Paare positioniert – allerdings gibt es auch die Gegenposition, die, so die Verfasserinnen des Homepage-Beitrags, respektiert würde. Die Mehrheit aber findet, „ausgrenzend und verletzend“ sei das Nein des Vatikans. „Unseren Brüdern und Schwestern wird so ein gewünschter, erbetener Segen Gottes für ihre aufrichtigen und in Übernahme gegenseitiger Verantwortung geführten Liebesbeziehungen verwehrt“, schreibt die Gruppe.

Die Segnungsfeier richtet sich ausdrücklich nicht nur an gleichgeschlechtliche Paare, sondern an „alle Liebenden“. Den Segen spenden die Gemeindemitglieder, die Feier wird unter den geltenden Hygienevorschriften stattfinden.

Von Saskia Kirf