Brandenburger Vorstadt

Für zwei Millionen Euro wird die Caritas-Kita in der Allee nach Sanssouci im nächsten Jahr saniert. Das erfuhr die Märkische Allgemeine Zeitung bei der Stadtverwaltung. Noch im November 2021 beginnt die Planung; die Bauarbeiten werden dann von Mai bis Oktober kommenden Jahres in einem geschlossenen Abschnitt und bei laufendem Betrieb durchgeführt.

Der Putz am spätklassizistischen Gebäude ist nach jahrzehntelangem Nichtstun so schadhaft, dass er in großen Teilen abzufallen und den Kindern auf den Kopf zu fallen drohte. An der Rückseite hat man deshalb schon lose Stellen ausgeschält und die Löcher verfestigt. Nun sind am gesamten Gebäude Putz- und Stuckarbeiten nötig. Der Sockel wird gegen aufsteigende Nässe abgedichtet, und gegen Regennässe werden die Zinkverblendungen der umlaufenden Gesimse erneuert. Alle Fenster müssen instandgesetzt oder sogar aufgearbeitet werden. Auch die Treppen zur Terrasse und im hinteren Eingangsbereich sind zu reparieren. Die Blitzschutzanlage wird überholt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwischen Haus und Straße hat „Blumenfee Ele“ vom Luisenplatz seit April einen reichhaltigen Staudengarten angelegt, weil sie von Kita-Mitarbeitern darum gebeten wurde. Bis dato hatte es nur direkt am Haus einige Pflanzungen aus den vergangenen Jahren gegeben. Am Zaun zur Allee nach Sanssouci aber herrschten Wildwuchs und Brache. Passanten warfen fortwährend Kippen, Zigarettenschachteln und Getränkedosen über den Zaun auf das Vorgelände der Kita. Das hat mit der Verdichtung der Gartenanlage aufgehört.

Einfahrt neu gepflastert

Bereits im Juli und gleichfalls bei laufendem Betrieb hat die Stadt die Einfahrt und den Gehweg aufs Gelände mitsamt der Fahrradstellplätze und Mülltonnenflächen denkmalgerecht pflastern lassen. Der Weg war so wellig und das alte Pflaster so aufgebrochen, dass man nicht mehr sicher darauf gehen konnte. 25 000 Euro hatten die Arbeiten gekostet.

Im Frühjahr sind die Holzkonstruktion der seitlichen Veranda und ihre Decke aufgearbeitet worden. Jetzt muss noch die Titanzinkabdeckung erneuert werden. Bereits begonnen hat die Sanierung der Straßenmauer; die soll Anfang Oktober beendet sein. Gleich drei Firmen teilen sich die Arbeiten, obwohl man das auch aus einer Hand hätte machen lassen können: Die Baudenkmalpflege Roland Schulze übernimmt die Beton-, Maurer- und Putzarbeiten; die hölzerne Pergola wird von der Hummel Bau Potsdam erstellt, und die Malerarbeiten am Holz erledigt die Firma Ottmer.

Der Putz bröckelt... Quelle: Rainer Schüler

Alte Säulen waren Totalschaden

Die ursprünglichen Säulen der Pergola waren nicht mehr zu erhalten und werden neu hergestellt. Die gesamte Pergola wird im Frühjahr 2022 fertig und kostet 140 000 Euro.

„Blumenfee Ele“ plant für diesen schattenspendenden Wandelgang eine Berankung, möglicherweise mit Blauregen. Die Kinder sollen die Blüten aber nicht erreichen können, denn der Samen ist giftig. Ele hält auch Weinranken für möglich. Weil es einige wettergeschützte Ecken auf dem weitläufigen Außengelände gibt, sollen sogar Feigen und Kiwis gepflanzt werden, und wie immer bezahlt die versierte Hobbygärtnerin das aus eigener Tasche oder dank Spenden von Freunden oder Unternehmen.

Eles letzter Garten

„Das wird mein letzter Garten“, sagt die gebürtige Costa-Ricanerin Eleanora Terrelonge-Griffith de Franke der MAZ: „Ich werde älter, und irgendwann bin ich nicht mehr da. Den Garten, wie auch die Pflanzungen auf dem Luisenplatz, lege ich so an, dass sie sehr pflegeleicht sind. Man muss sie nur zurückschneiden und regelmäßig gießen.“ Das könnten auch die Kinder machen.

Die „Blumenfee Ele“ in ihren Metier. Quelle: Rainer Schüler

Die hatten allerdings Berührungsängste, als Ele im Kita-Vorgarten mit der Arbeit begann: „Die regierten überhaupt nicht, wenn ich ihnen einen guten Morgen wünschte“, erzählt sie: „Die Eltern nahmen sie sogar zur Seite und machten einen Bogen.“ Ele fragte Kita-Chefin Cornelia Muth: „Conny, warum sprechen die Kinder nicht?“ Das konnte sich auch Conny Muth nicht erklären. Also sprach Ele nun jedes Kind an, das an ihr vorüberging, und brach das Eis. „Ich hinterlasse einen Fingerprint auf der Seele dieser Kinder“, freut sie sich. „Das sind so unschuldige Wesen. Die wollen weiß und rosa sehen, also habe ich das gepflanzt“, Hortensien vor allem, aber auch Rhododendren, Sommerflieder, Tamarisken und Trompetenblumen.

Kita hat lange Baugeschichte Der um 1800 entstandene klassizistische Ursprungsbau der ehemaligen Villa Finkenstein war eingeschossig und besaß ein Walmdach. In der Mitte der symmetrischen Straßenfront von fünf Achsen Breite befand sich eine apsisartig rückschwingende Eingangskonche mit Halbkuppelgewölbe, zu der eine Freitreppe führte. Der damalige Eigentümer, Graf Fink von Finkenstein, ließ 1865 die Villa nach Osten durch Hofbaumeister Ernst Petzholtz erweitern, über dem Eingang eine Giebelstube und über der Traufe eine balustradenähnliche Attika aufsetzen. Die Genehmigung Stadtbaurat Rudolf Hesse. 1895 folgte der Anschlussan die öffentliche Abwasserkanalisation. Um diese Zeitging das Haus in den Besitz der preußischen Krone über. Ein großer Umbau, dem das Gebäude im Wesentlichen seine heutige, spätklassizistische Form verdankt, folgte 1910 nach Entwürfen von Hofbaurat Edmund Bohne. Das Gebäude erhielt ein zweites Vollgeschoss, darüber ein Drempelgeschoss mit kleinen Rundfenstern sowie eine überdachte Veranda an der Westseite. Vor der Ostseite befindet sich ein eingeschossiger, ursprünglich mit Dachterrasse versehener Anbau. Der Eingang wurde an die Ostseite verlegt, das Treppenhaus in die Südostecke des Gebäudes. Auf den Antrag der Baroneß von Lynker wurde 1926 ein Balkon an das Obergeschoss der Hofseite angebaut; der heute nicht mehr vorhanden ist. Ein in den 1970er Jahren hofseitig hinzugefügter Schornstein, der das Dach durchschnitt, ist 2009 abgebrochen worden. Anschließen wurde im Rahmen der Brandschutznachrüstung eine Fluchttreppe als Spindeltreppe in verzinkter Stahlkonstruktion angebaut. Im Inneren erfolgte 2010 eine Brandschutzertüchtigung der Türen sowie die Installation einer Brandmeldeanlage mit direkter Feuerwehraufschaltung.

Auffällige Erscheinung

Ele weiß um ihre extravagante Erscheinung: dunkle Haut, klein von Wuchs. Weißblondes „Haar“ quillt aus dem Band, das ihr dunkles Haargeflecht verbirgt. Winters wie sommers in Woll- und Wattesachen, fast immer Arbeitshandschuhe an den Händen – so sieht man sie seit zehn Jahren auf dem Luisenplatz gärtnern. Jeder in der Gegend kennt sie, und sie kennt scheinbar jeden. Immer wieder wird sie von Touristen angesprochen, die gerne und wiederholt nach Potsdam kommen, am liebsten in das Hotel direkt der Kita gegenüber: „Die nehmen sich jetzt immer ein Zimmer zur Straße hin, damit sie diesen Garten sehen.“ Auch die Geschäftsinhaber in der Straße freuen sich, und Ele hat ein Kind zu ihrer Mutter sagen hören: „Wir geh’n zum Blumenkindergarten.“

Von Rainer Schüler