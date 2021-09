Babelsberg

An der katholischen Marienschule wird es demnächst eine Impfaktion gegen Corona geben. Schulleiter Thomas Rathmann bestätigte gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung die Initiative eines Arztes, der sein Kind in dieser Schule hat. Die private Aktion in den Räumen der Schule soll in der Woche nach der Bundestagswahl stattfinden. „Ich fände es cool, wenn auch an Schulen gegen Corona geimpft wird“, drückte Rathmann seine Hoffnung aus, dass sein Beispiel Schule macht. Er gehe davon aus, dass der Arzt aus der Elternschaft auch für den zweiten Impftermin sorgt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Fokus steht die Schule derzeit wegen einer für kommenden Mittwoch geplanten Diskussion der Schüler mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieler. Gegen diese Veranstaltung macht die bundesweite Initiative „Eltern stehen auf“ mobil und plant eine Protestdemonstration vor der Schule.

Doch Rathmann bleibt bei den Vorhaben: „Ich sagte nichts ab. Ich lasse mir nicht von anderen die Agenda diktieren.“

Mitte März 2020 war die Schule die erste in Potsdam, die wegen eines Corona-Falles geschlossen wurde.

Von Rainer Schüler