An Motivation fehlt es ihr nicht. Hat es ihr auch nie gefehlt, weil das Engagement für Kultur schon immer ein ganz natürlicher Teil ihres Lebens war. So sagt es Katja Dietrich-Kröck, die seit vielen Jahren in der Potsdamer Kulturlandschaft verankert ist: Am Aufbau des Waschhauses und des Kulturstandortes Schiffbauergasse hat sie mitgewirkt, war dort auch künstlerische Leiterin des Kunstraums. Seit 2014 ist sie Referentin im Wirtschaftsministerium – und seit September 2020 neue Vorsitzende des Hans-Otto-Theater-Förderkreises. Sie hat damit Dieter Wiedemann abgelöst, der den Vorsitz 2018 mit dem damaligen Intendantenwechsel übernommen hatte und im letzten Jahr zurückgetreten ist.

Es ist nicht unbedingt ein dankbarer Zeitpunkt für die Übernahme. Corona und der damit verbundene Lockdown beschränken nicht nur den direkten Theaterbetrieb, sondern auch viele Formate, die der Förderkreis geplant hatte. „Wir hatten im Oktober ganz viele Ideen, die dann natürlich sehr schnell obsolet waren“, sagt Dietrich-Kröck, die bereits seit 2011 Mitglied des Förderkreises ist. Für die Hauptaufgabe des Kreises, nämlich eine Verknüpfung zwischen Theater und Stadtgesellschaft herzustellen, ist persönlicher Kontakt wichtig und der ist aus bekannten Gründen momentan kaum möglich.

„Der Vorname im Online-Stream

„Wir im Vorstand treffen uns gerade sehr oft im Digitalen und tauschen uns aus, das funktioniert gut, ist aber natürlich nicht ganz das gleiche.“ Um auch mit den rund 100 Mitgliedern des Förderkreises in Kontakt zu bleiben, wird für diese am Freitag, 29. Januar eine spezielle Vorpremiere stattfinden.

Das Stück „Der Vorname“, das eigentlich bereits im November 2020 Premiere feiern sollte, ist am 30. und 31. Januar für 5 Euro auf der Seite des Theaters streambar. Mitglieder des Fördervereins – und solche, die es bis Freitag werden – können die Inszenierung bereits einen Tag vorher kostenlos sehen und haben im Anschluss die Möglichkeit, mit Intendantin Bettina Jahnke sowie dem Förderkreis-Vorstand online ins Gespräch zu kommen.

„Es ist auch kleiner Ersatz für den Neujahrsempfang, den wir in diesem Jahr nicht durchführen können“, sagt Dietrich-Kröck. Ziel sei es außerdem, neue Mitglieder für den Kreis zu gewinnen. Überhaupt sei das aktuell ein großes Anliegen: „Wir hoffen, dass unsere Aktion einen Anreiz gibt und das Interesse weckt, das Theater unterstützen zu wollen.“

Weitere Aufzeichnungen sind geplant

Aufgenommen wurde das Stück bei einer internen Premiere im vergangenen Jahr. Die Kosten für den Mitschnitt und die Postproduktion hat der Förderkreis übernommen. Dabei war es gar nicht so einfach, die Rechte für die Online-Vorführung zu bekommen, die Diskussionen mit dem Verlag dauerten länger als gedacht – bis es dann auf einmal ganz schnell ging.

Im ersten Lockdown zeigte das Theater „Die Mitwisser“ noch kostenlos, jetzt können alle geplanten digitalen Vorstellungen nur noch mit einem entsprechenden Ticket besucht werden. „Der Vorname“ ist auch noch am 5., 12., 19. und 26. Februar jeweils ab 19.30 Uhr guckbar. Als Nächstes ist eine Aufzeichnung von „Nathans Kinder“ geplant, dafür muss das Ensemble aber erst mal wieder proben dürfen, wie Theatersprecher Björn Achenbach sagt. So Corona es zulässt, ist die Aufnahme des Probebetriebs für die zweite Februarhälfte angedacht.

Programm „Der Vorname“ist am 30. Januar ab 19.30 Uhr für 48 Stunden online zu sehen. Weitere digitale Vorstellungen sind am 5., 12., 19. und 26. Februar zu erleben. Karten für Vorstellungen kosten je 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Außerdem kann ein Unterstützerticket ab 10 Euro gekauft werden. Das Stück erzählt von einem Treffen unter Freunden, das wegen eines Namensstreites eskaliert: Eines der Paare möchte sein noch ungeborenes Kind Adolphe nennen. Mitglieder des Förderkreises können „Der Vorname“ bereits am 29. Januar kostenlos sehen. Ursprünglich war die Premiere für „Der Vorname“, bereits für den November 2020 vorgesehen und fiel pandemiebedingt aus.Wer Mitglied des Förderkreises werden möchte, kann sich den entsprechenden Antrag auf der Website des Hans-Otto-Theaters herunterladen.

Theaterpreis 2021?

Der immer unterbrochene Theaterbetrieb hat auch dazu geführt, dass der vom Förderkreis verliehene Theaterpreis 2020 ausgesetzt wurde. Alle zwei Jahre wird der mit 3000 Euro dotierte Preis eigentlich für eine außergewöhnliche Schauspiel- oder Projektleistung vergeben. „Der Preis wird immer mit Blick auf die nähere Vergangenheit vergeben, das ist derzeit schwierig“, sagt Dietrich-Kröck. Für dieses Jahr ist eine Verleihung angedacht, ob sie auch umgesetzt werden kann, wird erst noch entschieden.

Darüber hinaus unterstützt der Förderkreis verschiedene Jugendprojekte sowie die Bürgerbühne des Theaters. Für die Schauspieler:innen bezahlt er außerdem schon seit Jahren ein extra Sprechtraining, welches sich das Ensemble gewünscht hatte.

„Uns vereint die Begeisterung für das Theater“

Trotz all des Corona-Stresses mache Katja Dietrich-Kröck die ehrenamtliche Förderkreis-Arbeit viel Freude. „Der Austausch ist sehr wohltuend, uns vereint die Begeisterung für das Theater“, sagt sie. Und obwohl die 50-Jährige gerade erst eine krebs-bedingte Chemotherapie sowie eine Rhea hinter sich hat, ist ihre Energie noch lange nicht erschöpft.

„Ich hatte immer das große Glück, dass ich mein privates Kulturinteresse mit dem Beruf verbinden konnte“, sagt sie. „Für mich ist es sehr wichtig, Kultur zu erhalten und sichtbar zu machen.“ Wenn es nach ihr ginge, würde sie auch sofort wieder als DJane in Clubs auflegen. „Mir fehlt das extrem, ich hoffe, dass diese Art der Normalität bald wieder möglich ist.“

Von Sarah Kugler