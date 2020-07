Katjes erweitert seine „Gläserne Bonbonfabrik“ in Babelsberg

Potsdam

Die Produktion der „Wick“-Hustenbonbons werden künftig in dem Katjes-Werk in Potsdam produziert, das eigens dafür erweitert wird. Nach Übernahme der exklusiven und unbefristeten Lizenz für die Vermarktung und den Vertrieb der Bonbons in Europa und Russland im Jahr 2015 von Procter & Gamble, habe sich nun die entsprechende Option ergeben, so das Unternehmen.

Sechs Millionen Euro wird Katjes dafür in seine „Gläserne Bonbonfabrik“ investieren. Die Erweiterung soll 700 Quadratmeter betragen. Die Fertigstellung ist bereits für November 2020 geplant – ab dann können 6000 Tonnen Wick Hustenbonbons „mehr“ das Werk verlassen, so Gloria Blumhofer, Sprecherin von Katjes.

Neue Produktionslinie

Es sei geplant, dafür eine zweite, komplett neue Produktionslinie zur Herstellung von Bonbons in dem Werk einzurichten. Dabei würden andere Verfahrenstechniken als bei den Katjes-Produkten eingesetzt, was zu spürbaren Veränderungen gegenüber den bisher gewohnten Produktionsabläufen führe. Aus diesem Grund müssten sämtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen umfassend geschult werden.

Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Brandenburg gefördert. Der Ausbau des Werkes bringt mehr als neue Arbeitsplätze in die Region, so das Unternehmen.

Export in 20 Länder

Der Hauptsitz des 1950 von Klaus Fassin gegründeten Unternehmens ist in Emmerich ( Nordrhein-Westfalen). Insgesamt sind rund 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den drei Produktionsstandorten daran beteiligt, die sieben Marken des Unternehmens zu produzieren und in 20 Länder zu vertreiben. Darunter befinden sich auch Ahoj-Brause, Gletscher Eis oder Wellsweet. Seit 2010 hat das Unternehmen hat den Fokus auf vegetarische Produkte gesetzt, seit 2016 werden alle Produkte ohne tierische Gelatine hergestellt.

Die „Gläserne Bonbonfabrik“ wurde im Jahr 2006 in Potsdam-Babelsberg errichtet. Seitdem zieht sie jedes Jahr zahlreiche Besucher an, die die Bonbon-Produktion live erleben wollen. Sobald sich die Covid-19-Situation beruhigt habe, sei auch dies wieder möglich, kündigt Blumhofer an. Auch der Ausbau der neuen Produktionsstrecke könne dann verfolgt werden.

Seit Freitag ist das Unternehmen Katjes auch Trikotsponsor bei dem Frauenfußballverein Turbine Potsdam.

Von Konstanze Kobel-Höller