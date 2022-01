Potsdam

Ein halbes Jahr nach dem Start der Katretter-App in Potsdam haben sich 118 aktive Teilnehmer angemeldet. Das teilt die Stadtverwaltung auf MAZ-Anfrage mit. Weitere 63 Ersthelfer – also insgesamt ein Drittel der registrierten Potsdamer – hätten ihr Profil nicht freigeschaltet, seien also im Ernstfall nicht zu aktivieren, heißt es.

Schnelle Hilfe steigert Überlebenschance

Das Smartphone-Programm soll ausgebildete Ersthelfer zu Patienten mit Herzstillständen lotsen, um die Zeit bis zum Eintreffen von Notärzten oder Sanitätern zu überbrücken: Wenn in der Nähe ein Mensch das Bewusstsein verliert und jemand die Feuerwehr alarmiert, werden automatisch auch die in der App registrierten Ersthelfer angefordert. Binnen 30 Sekunden entscheiden die potenziellen Retter, ob sie jetzt helfen können, erfahren dann, wo genau der Notfall passiert ist – und retten im besten Fall ein Leben. Einmal angekommen, kann sich der Ersthelfer bei Bedarf per Handy autorisieren und mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen.

„Ohne schnelle Hilfe verringert sich die Überlebenschance pro Minute um zehn Prozent“, hatte Michael Naitha, der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes in Potsdam, zur Einführung des Programms erklärt. Denn schon nach drei Minuten ohne Reanimationsmaßnahmen kommt es zu Hirnschäden, welche nach etwa acht Minuten zum Hirntod führen. Rettungswagen und Notärzte müssen im Land Brandenburg 15 Minuten nach dem Alarm am Patienten sein, eine Zeit, die in Potsdam nach Auskunft der Feuerwehr fast immer eingehalten wird, und die doch zu lang sein kann.

31 Einsätze in Potsdam

Seit die App am 1. Juli 2020 scharfgestellt wurde, gab es im Stadtgebiet 31 Einsätze für Katretter-Helfer. Im gesamten Einsatzgebiet der Leitstelle Potsdam, das auch das Havelland, die Prignitz und Ostprignitz-Ruppin beinhaltet, waren es nach Auskunft von Stadtsprecherin Juliane Güldner 92 Notfälle, wobei in 45 Fällen eine Rückmeldung über die App erfolgt sei. „Anfänglich bestand eine gute Resonanz“, sagt die Sprecherin, aber die Corona-Pandemie habe auch Auswirkungen auf das Notfall-Angebot: „Bei ansteigenden Infektionszahlen wurde die Bewerbung der App eingestellt und je nach Inzidenzen und einem hohen Ansteckungsrisiko die Alarmierung sogar temporär ausgesetzt.“ Daher beobachteten die Rettungskräfte im Verlauf der ersten sechs Monate eine „deutlich nachlassende Anmeldetendenz“.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem wurde der Alarmradius in Potsdam mittlerweile geändert. Anfangs erfolgte ein Notsignal bei App-Nutzern, die weniger als 800 Meter von einem Patienten mit plötzlichem Herzstillstand entfernt waren. Innerhalb von drei bis fünf Minuten sollten die Einsätze in der Stadt so zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein. Doch das ist unrealistisch, wie die Verwaltung feststellen musste, meist war der Rettungsdienst vor den Laien vor Ort – die erhoffte blitzschnelle Hilfe im Ernstfall blieb trotz motivierter Erstretter aus. „Der Radius wurde in dicht besiedelten Gebieten auf 500 Meter angepasst“, sagt Juliane Güldner. Und: „Durch die Ersthelfer wurden weitgehend positive Rückmeldungen übermittelt.“

Von Saskia Kirf