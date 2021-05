Potsdam

Auch ohne die gegenwärtigen Preissteigerungen durch den Mangel an Baurohstoffen wird die Schaffung von Wohneigentum vielerorts immer teurer. Die Kaufpreise eilen in vielen Gegenden der Mietenentwicklung hinterher.

Das zeigt der Wohnatlas 2021, für den die Postbank den Immobilienmarkt mit Hilfe des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts auf Kreisebene ausgewertet hat. Daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert.

In 26 Jahresmieten zum Eigentum

Der Atlas bildet ab, wie viele Jahresnettokaltmieten man zahlen müsste, um eine gleich große Eigentumswohnung zu erwerben. 2019 mussten Käuferinnen im Schnitt noch 24 Jahresnettokaltmieten aufbringen. 2020 waren es schon 25,7. Je niedriger dieser örtliche VervielfältigerWert, desto größer sind die Vorteile für Immobilienkäufer.

Für Selbstnutzer, die keine Mieten mehr zahlen möchten, verkürzt sich bei einem niedrigen Vervielfältiger der Zeitraum, bis sich ein Kauf gegenüber der Mietzahlung rechnet. Und für Vermieter gilt: Vermieter, die mit den Mieteinnahmen die Immobilie finanzieren wollen, realisieren bei niedrigem Vervielfältiger höhere Erträge.

Günstig kaufen in der Prignitz, teuer in Potsdam

Die bundesweite Spannbreite ist demnach groß. Sie reicht von knapp zwölf Jahresnettokaltmieten für den Kauf einer Eigentumswohnung im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt bis zu 75 im Landkreis Nordfriesland an der Nordsee, zu dem auch die begehrten Lagen auf Sylt, Föhr und Amrum gehören.

In Berlin und Brandenburg ist die Spannbreite nicht ganz so groß. So liegt der Vervielfältiger-Wert in Märkisch-Oderland bei 26, in Berlin dagegen bei 39,7. Zu den teuersten Pflastern für Wohneigentum zählen neben Berlin Potsdam, wo man 32,8 Jahresmieten hinblättern müsste, bis man Eigentümer ist.

Auch das Havelland ist mit einem Vervielfältiger von 30,7 eine überdurchschnittlich teure Region. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark müsste man für den Erwerb einer gleichartigen Eigentumswohnung 32,5 Jahresnettokaltmieten aufwenden. Die Prignitz ist mit einem Faktor von 15,8 dagegen eine Region, wo die Anschaffung von Eigentum vergleichsweise günstig ist. Der Landkreis Dahme-Spreewald hat einen Faktor von 28,4, Oberhavel liegt bei 27,6.

Eva Grunwald, Leiterin des Immobiliengeschäfts der Postbank, sagt: „Höhere Vervielfältiger können auf eine Überhitzung des regionalen Marktes hinweisen. Interessentinnen sollten vor einer Kaufentscheidung die Einschätzung von Immobilienexpertinnen einholen.“

Von MAZ-Online