Eine stark betrunkene Frau wollte am Samstagabend in Drewitz ihren Audi in eine Parklücke bugsieren. Das misslang gründlich. Die 27-Jährige stieß mehrfach gegen eine Opel und schob diesen sogar noch auf den Gehweg. Gleich mehrere Zeugen meldeten ihre Beobachtung der Polizei. Sie machte die junge Frau wenig später ausfindig.