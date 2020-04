In einem Schreiben an die Mitarbeiter bedauert der neu formierte Krisenstab des in der Corona-Krise massiv in die Kritik geratenen Klinikums Ernst von Bergmann „mediale Anfeindungen“. Eines der Ziele des Gremiums sei die „Aufhebung des Patienten-Aufnahmestopps, um somit unserem Versorgungsauftrag wieder nachkommen zu können“.