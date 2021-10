Potsdam

Während der Corona-Einschränkungen, vor allem zur Zeit der strengen Kontaktverbote, haben sich laut Jirka Witschak nur wenige Potsdamer auf das HIV-Virus testen lassen. Er ist HIV-Berater bei der Kommunalen Arbeitergemeinschaft Tolerantes Brandenburg (Katte) in Potsdam.

Pro Jahr würden sich laut Witschak normalerweise etwa 250 Bürger auf das HIV-Virus bei Katte testen lassen. Im vergangenen Jahr seien es lediglich 130 gewesen. Auch in diesem Jahr hätten sich bisher nur etwa 70 Bürger einem HIV-Test unterzogen. Grund für die niedrigen Zahlen seien vor allem die Kontaktverbote gewesen.

Die Angst hielt sie vor einem Text ab

„Die Menschen fühlen sich zunächst ertappt, wenn sie in unsere Teststelle kommen und zugeben müssen, etwas vermeintlich Verbotenes getan zu haben“, sagt er. So stand Sex mit wechselnden Partnern im Konflikt mit den Kontaktbeschränkungen. Viele Menschen hätte das abgehalten, die so wichtigen HIV-Tests zu nutzen.

„Als die Einschränkungen besonders stark waren, kam niemand mehr“, sagt Jirka Witschak. Inzwischen würden wieder mehr Potsdamer in die Katte-Teststelle in der Jägerallee 29 kommen. „Seit zwei Monaten steigen die Zahlen der Tests wieder stark an“, sagt er. Vor der Pandemie habe man in der Einrichtung fünf bis sieben Menschen pro Woche getestet. Nun seien es zumindest wieder drei bis fünf Tests, die wöchentlich im Katte gemacht würden.

Vor allem im vergangenen Jahr hätten sich laut HIV-Berater Jirka Witschak deutlich weniger Menschen auf das HI-Virus testen lassen, als sonst Quelle: Julius Frick

Ob die Zahl der steigenden Tests folglich auch zu einer höheren Zahl an positiven Tests führt, kann Jirka Witschak gegenwärtig nicht sagen. „Das muss man abwarten und ist noch nicht abzusehen“, sagt er. Von den 70 Tests in diesem Jahr im Katte seien zwei positiv gewesen.

Bei der Potsdamer AIDS-Hilfe sind die Zahlen gleichgeblieben

Bei der Potsdamer AIDS-Hilfe sind die Zahlen über die vergangenen drei Jahre hingegen recht stabil geblieben. So haben sich laut Angaben von Sozialarbeiterin Sabine Frank im Jahr 2019 insgesamt 108 Menschen in der Einrichtung auf das HIV-Virus testen lassen. Vergangenes Jahr seien es 92 Bürger gewesen.

Trotz einer Testpause von März bis Juli, „weil die Unsicherheiten wegen der Pandemie in der Zeit so hoch waren“, sagt sie. In diesem Jahr seien es 94 Menschen gewesen und die Zahl werde noch steigen. „Am Ende des Jahres werden wir mehr als 100 Tests gemacht haben“, sagt Sabine Frank. Positive HIV-Tests habe es in den vergangenen drei Jahren nicht gegeben.

Zahlen zum HIV-Virus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI), aus dem Epidemiologischen Bulletin Report, Stand 26. November 2020. Geschätzte Zahlen* der Menschen, die Ende 2019 mit HIV/Aids in Deutschen lebten. Gesamtzahl HIV-Infizierte in Deutschland: 90.700 Davon Männer: 73.100 Davon Frauen: 17.600 Grund für eine HIV-Infizierung: Sex zwischen Männern: 55.900 Heterosexuelle Kontakte: 11.300 Drogengebrauch: 8.300 Blutprodukte: 450 *Von den 90.700 infizierten Menschen in Deutschland sind laut Angaben des RKI bei 10.800 von ihnen noch keine HIV-Infektion diagnostiziert.

Grund für die unterschiedlichen Testzahlen in den Einrichtungen ist laut Jirka Witschak eine andere Zielgruppe, die bei Katte angesprochen werde. „Wir wenden uns vor allem an Männer, die Sex mit Männern haben“, sagt er. Zudem wende sich die Einrichtung auch an junge Leute, die sich, oft aus der Not heraus, prostituieren würden. Und „vielfältiger Sex mit unterschiedlichen Menschen war während der Pandemie nicht gern gesehen, weshalb sie erst jetzt wieder zu uns kommen“, sagt er.

Analverkehr ist die häufigste Ursache für eine HIV-Infektion

60 bis 70 Prozent der Menschen, die sich mit dem HIV-Virus infizieren, seien laut Jirka Witschak Männer, die Sex mit anderen Männern hätten. Hingegen seien lediglich zehn bis 15 Prozent der Infizierten weiblich. Das hat vor allem damit zu tun, wie sich das Virus im Körper ausbreitet. „Die HIV-Infektion passiert im Darm“, sagt Jirka Witschak. So ist bekannt, dass Analverkehr die häufigste Ursache für eine HIV-Infektion ist.

„Beim Analverkehr ist der Weg des infizierten Spermas zum Darm sehr kurz“, sagt er. Das Virus hat so beste Chancen, sich im Darm einzunisten. Gleichzeitig liegt im Darm 90 Prozent des Immunsystems, was vom Virus dann angegriffen und zunehmend geschädigt wird. Die zweithäufigste Ursache für eine Infektion ist Vaginalverkehr.

„Die Scheideninnenwand ist zwar recht durchlässig, aber der Weg zum Darm ist dann noch immer sehr lang“, sagt Jirka Witschak. Theoretisch sei auch eine Infektion per Oralverkehr möglich, „praktisch ist das aber nahezu ausgeschlossen“, sagt der Experte. Auch hier sei der Weg zum Darm zu lang. Zudem würde etwa schon der Speichel beginnen, die HIV-Viren zu zerstören. „Spätestens die Magensäure würde die Viren töten“, sagt er.

Beschnitte Männer haben eine niedrigere Wahrscheinlichkeit für eine Infektion

Auch hätten etwa beschnitte Männer eine 30 Prozent niedrige Wahrscheinlichkeit sich beim ungeschützten Sex mit dem Virus zu infizieren, als unbeschnittene. Das hat ebenfalls damit zu tun, wie das Virus in den Körper eindringt. „Zwischen Vorhaut und Eichel“, sagt Jirka Witschak. Hier befänden sich die sogenannten „Eintrittspforten“ für den HI-Virus.

Zudem finde eine HIV-Infektion in 25 Prozent der Fälle deshalb statt, weil das Kondom gerissen ist. „Mit Gleitgel oder Spucke kann man dem ganz einfach vorbeugen“, sagt Jirka Witschak. Intimbehaarung begünstige etwa das Reißen eines Kondoms. Das wichtigste Werkzeug einer Infektion vorzubeugen, sei aber die Aufklärung. Während der Pandemie sei dies in Potsdam zu kurz gekommen.

Eine HIV-Infektion ist kein Todesurteil mehr

„Wir erreichen die Zielgruppe nicht mehr, die es braucht“, sagt Jirka Witschak. Gemeint sind vor allem Jugendliche. Wegen der Pandemie konnte er die vergangenen zwei Jahre kaum mehr in Potsdams Schulen sein und die jungen Menschen über das wichtige Thema aufklären.

Doch ist es ihm auch wichtig mit einem Stereotyp zu brechen, so sei eine HIV-Infektion schon lange kein Todesurteil mehr. „Ich sage den Menschen immer: Mit HIV lebst du länger als Menschen ohne HIV.“ Damit meint er, dass Infizierte vier Mal im Jahr für einen großen Check zum Arzt müssen. In Potsdam ist die Anlaufstelle dafür das Ernst von Bergmann Klinikum. „Vier Mal im Jahr werden sie auf alle möglichen Krankheiten untersucht – viel häufiger als Menschen ohne HIV“, sagt er.

Zudem sei auch die Lebensqualität mit HIV heutzutage nicht mehr stark eingeschränkt. „Es ist eine Tablette pro Tag, die man nimmt, das war es“, sagt er. Vorausgesetzt, eine Erkrankung wird früh genug entdeckt.

Von Steve Reutter