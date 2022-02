Am Stern

Kaiserwetter zum Shoppen, erst recht ohne die lästigen 2G-Kontrollen: Im Stern-Center hat das am Samstag zu einem Kundenplus geführt, aber der aus Berlin erwartete Ansturm ist ausgeblieben. Dass in der Bundeshauptstadt noch auf 2G im Einzelhandel kontrolliert wird, in Potsdam aber die FFP-2-Maske reicht, hat keine Käufermassen aus dem Nachbarland zum Potsdamer Stern gelockt. Berliner Nummernschilder waren auf den Parkdecks selten; Potsdamer und Mittelmärker in der absoluten Mehrheit.

Überraschend viele Fernbesucher sind an diesem Samstag gekommen, Familie Fricke etwa: „Wir kommen aus dem Jerichower Land“, erzählt Olivia Fricke (34): „Ich stamme aus Stahnsdorf und kenne das hier gut. Wir kommen öfter her, ist ja nur eine Stunde mit dem Auto.“ Sonst könnten sie auch in Magdeburg einkaufen: „Aber hier ist das entspannter.“ So entspannt, dass Söhnchen Matthes (6) nach dem Einkauf im Stern-Center erstmal ein Schokoladeneis bekommt.

Familie Fricke aus dem Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) beim Einkaufen im Stern-Center Potsdam: Olivia (35), Matthes (6) und René (34) Quelle: Rainer Schüler

„Wir sind geimpft und geboostert“, sagt Papa René (34), doch mit dem Kleinen sei das ja schwierig. Er ist ohne Maske unterwegs, die Eltern tragen FFP2. „Das ist schon lästig“, sagt sie, aber besser, als dauernd seine Impfnachweise zeigen zu müssen. Im Media-Markt haben sie eine Nintendo-Switch mit mehreren Spielen gekauft, „für die ganze Familie“, versichert die Mutter lachend; das habe schon eine Stange Geld gekostet.

Berliner verlor eine Schuhsohle

Frank Gerlach (46) ist aus Berlin-Reinickendorf gekommen mit seiner Frau Eva (36); sie wollen nach Schuhen schauen, weil er gestern gerade eine Sohle verloren hat. Die Einkaufserleichterung ohne 2G war ihnen ein Grund für die Fahrt nach Potsdam, aber auch das schöne Wetter: „Wir sind vormittags ins Stern-Center gekommen, weil es dann vermutlich noch nicht voll ist“, sagt sie: „Wir wollen nachher noch in die Stadt. Bei dieser Sonne ist das besonders schön. Das kann man jedem nur empfehlen.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Marlies Ehrlich aus dem Bornstedter Feld hatte „mal wieder Lust auf Schlendern und Schauen und vielleicht was kaufen“, will aber nicht lange im Center bleiben: „Mit dieser blöden Maske kommt man so schnell ins Schwitzen!“, sagt sie: „Ich bin geimpft und geboostert und habe alles für meinen Schutz getan und den der Anderen, aber jetzt habe ich plötzlich wieder Nachteile. Den Impfstatus nachweisen, aber mit OP-Maske einkaufen, war für mich viel besser als das hier.“

OP-Maske war angenehmer

Ein identisch in rot-schwarz gekleidetes Paar aus Michendorf, das anonym bleiben möchte, findet das auch. „Ich hätte lieber mit der dünnen Maske eingekauft“, sagt der Mann: „Die dicke ist lästig. So langsam hat man echt die Nase voll davon. Das dauernde Maskentragen! Dauernd muss man gucken, welche Maske gerade Pflicht ist und welcher Nachweis. In einige Läden in der Stadt kommt man mit der OP-Maske rein, in andere nicht. Und ich werde nie begreifen, warum sich die Leute in den Supermärkten und Buchläden drängeln konnten ohne Impfnachweise und überall woanders das nicht durften.“

Eine Familie aus dem Vogtland ist sowieso gerade in Potsdam und nutzt das schöne Wetter zum Shoppen. Sie sind geimpft und geboostert und an die FFP2-Masken längst gewöhnt: „Eine Weile ist das auszuhalten, aber nicht ein paar Stunden“, sagt sie: „Bislang ist das alles noch ganz angenehm hier.“

Aus Potsdam ist eine vierköpfige Familie nur gekommen, weil sie ein Faschingskostüm brauchen für das größere Kind; einen Löwen als Ganzkörperanzug haben sie bekommen. Dass sie nichts mehr vorzeigen müssen, finden sie gut; die dicken Masken nehmen sie in Kauf dafür.

Von neuer Regel nichts gewusst

Auch Janine Rose (37) aus Potsdam ist nicht wegen der weggefallenen 2G-Regel gekommen; das wusste sie gar nicht. „Ich habe für zwei Geburtstage eingekauft.“ Der Beutel ist voll und Töchterchen Lara (4) strahlt und lacht.

Das Stern-Center am Samstagvormittag: Erst zum Nachmittag hin wurde es voller. Quelle: Rainer Schüler

„Es waren etwas mehr Kunden in den letzten Tagen“, sagt Verkäuferin Corinna Naue im Schreib- und Bürowarenladen Petermann, „aber ein Ansturm ist das noch lange nicht.“ Eine Kollegin habe Mitte der Woche eine Kundin gehabt, die unbedingt ihren Impfnachweis vorzeigen wollte und erstaunt war, dass sie das nun nicht mehr muss.

„Leichter Zuwachs“ am Eisstand

Eisverkäufer Salvatore ist seit 21 Jahren im Center und wohl sein bekanntestes Gesicht. Er hat Generationen von Kindern aufwachsen und vor seiner Theke stehen sehen. Die Kunden kennen ihn gut über die vielen Jahre, besser als er sie, dafür sind das zu viele. Er hat das Stern-Center schon viel voller erlebt und hofft, dass es mit den Corona-Erleichterungen wieder voller wird als jetzt. Es sei ein bisschen mehr geworden in den letzten Tagen sagt er und lässt die Hand in einer Welle schwingen als Zeichen für ein Auf und Ab.

Die Parkdecks des Stern-Centers füllten sich am Mittag zusehends. Die Autos kommen überwiegend aus Potsdam und Potsdam-Mittelmark. Quelle: Rainer Schüler

Center-Manager Frank Kosterka ist an diesem Tag gar nicht im Haus; einen Ansturm hat er nicht erwartet. „Wir waren überrascht von der Entscheidung Brandenburgs, 2G aufzuheben“, sagt er der MAZ am Telefon, „diesmal positiv überrascht.“ Berlin beschließe dazu erst in der nächsten Woche und werde wohl zum Anfang der Woche danach dem Brandenburger Beispiel folgen.

Kosterka: „Deutlich mehr Kunden“

„In den letzten drei Tagen hatten wir wesentlich mehr Kunden, aber das ist noch lange nicht wie vor Corona.“ Der Wegfall der 2G-Kontrollen sei sehr gut: „All diese Restriktionen haben sich hoffentlich bald auf Dauer erledigt. Es ist doch nachgewiesen: Der Einzelhandel war nie ein Infektionstreiber!“

Von Rainer Schüler