Kein Corona: Alle Testergebnisse der 93-köpfigen Potsdamer Reisegruppe aus Südtirol sind negativ. Das teilte die Stadt Potsdam mit. Sie mussten seit Samstagmorgen in häuslicher Isolation bleiben und dürfen diese nun wieder verlassen. Alle Jugendlichen und Lehrer können ab morgen wieder zur Schule gehen.

Am Samstagmorgen um 6.30 Uhr nahm das Gesundheitsamt und das Ernst von Bergmann Klinikum die Schüler, Lehrer, Begleitpersonen und Busfahrer in Empfang. Die aus Südtirol Zurückkehrenden wurden dann ärztlich untersucht und mussten Abstriche für Corona-Tests abgeben. Als präventive Maßnahme wurde vom Potsdamer Gesundheitsamt die häusliche Isolation angeordnet. Um den Gesundheitsstand zu prüfen, hat das Gesundheitsamt die Rückkehrer täglich kontaktiert.

Die Maßnahmen sind eine Reaktion darauf, dass Schüler der Ski-Reisegruppe Erkältungssymptome zeigten. Die Region gilt als Corona-Risikogebiet.

Insgesamt waren 69 Schüler von drei Potsdamer Schulen sowie 22 Begleitpersonen und zwei Busfahrer aus Potsdam in Südtirol.

Mit den negativen Testergebnissen bleibt die Zahl der am Coronavirus infizierten in Brandenburg bei sechs. Zwei Infektionen wurden im Havelland sowie jeweils eine in Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz. Spree-Neiße und Teltow-Fläming.

