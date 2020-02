„Extavium ist keine Pflichtaufgabe“

Potsdam

Die Stadt hat ihre Haushaltsplanung umgestellt und braucht länger als in den Vorjahren bis zum Haushaltsbeschluss. Kämmerer Burkhard Exner ( SPD) erklärt, wie die Finanzwirtschaft in der Übergangszeit ohne Haushaltsplan funktioniert.

Im Gegensatz zu den Vorjahren müssen wir sehr viel länger mit einem vorläufigen Haushalt arbeiten. Was bedeutet das für die Stadt?

Burkhard Exner: Zunächst: Es ist keine außergewöhnliche Situation. Als der Haushalt wegen der schlechteren Finanzlage der Stadt vor Jahren noch genehmigungspflichtig war und wir ein Haushaltssicherungskonzept machen mussten, war das gang und gäbe. Da wussten alle Beteiligten: Der Haushalt ist frühestens im September beschlossen und damit „frei“. In den letzten Jahren haben wir uns daran gewöhnt, dass wir einen genehmigungsfreien Haushalt haben. Das ist gut so und zeigt, Potsdam hat solide Finanzen. Und deshalb ist es für manche etwas Neues, dass wir nun zunächst für einen längeren Zeitraum in einer haushaltsfreien Zeit sind.

Es gibt die Redewendung, dass die haushaltslose Zeit den Kämmerer besonders freut...

Das habe ich immer….

Moment! ...weil neue Investitionen nicht angegangen werden dürfen und weil freiwillige Leistungen blockiert sind. Ist das überhaupt richtig?

Nein, so ist es nicht richtig. Denn die vorläufige Haushaltsführung bedeutet auch für uns intern eher deutlich mehr Arbeit. Ich habe schon lieber klare Verhältnisse. Einen beschlossenen Haushaltsplan zu haben, ist auch für alle Beteiligten besser. Die „Hängepartie“ bleibt dann aus. Manchen meiner Berufskollegen wird nachgesagt, dass sie das gerne haben, weil sie da noch mehr sparen können. Aber das stimmt so nicht, denn letztlich: Mit dem beschlossenen Haushalt wird das Geld für das ganze Jahr ja dann auch rückwirkend frei gemacht. Also, ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen: je länger haushaltslose Zeit, desto besser.

Die Stadt kann nur machen, wozu sie verpflichtet ist

Aber es ist doch schon so, dass neue Investitionen nicht begonnen werden können, bevor der Haushalt rechtskräftig ist?

Da gibt es den Paragrafen 69 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, nach dem man keine neuen Zahlungsverpflichtungen eingehen darf. Man darf aber das machen, wozu man rechtlich als Stadt verpflichtet ist. Das heißt: Jede Sozialhilfe wird ausgezahlt, jedes Wohngeld wird ausgezahlt, alles, wozu die Kommune rechtlich verpflichtet ist, wird gemacht. Sei es aus gesetzlichen oder vertraglichen Gründen. Das betrifft in erster Linie unsere Pflichtaufgaben, die schon rund 90 Prozent des gesamten Haushaltsvolumens ausmachen. Und dann gibt es noch eine weitere Regelung, wenn zur Weiterführung notwendiger Aufgaben Zahlungen unaufschiebbar sind. Laut Gesetz sollen Bauten, Beschaffungen und Investitionsmaßnahmen aus dem Vorjahr fortgesetzt werden. Man will ja nicht, dass Bauten einfach gestoppt werden. Die Faustformel lautet: Keine neuen Sachen, keine neuen Verträge.

Gibt es Straßen oder Schulen, deren Baustart wegen des offenen Haushalts aufgeschoben ist?

Schulen werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunaler Immobilien Service finanziert, der ein separates Genehmigungsverfahren durchläuft. Das ist ein eigener Rhythmus. Aber auch dort gilt: Begonnene Maßnahmen kann man fortführen.

Wie ist es bei den Straßen: haben wir dort Bauvorhaben, mit denen wir warten müssen?

Nein, derzeit ist nichts bekannt.

Mit der Busspur nach Geltow soll jetzt neu begonnen werden, obwohl es noch keinen Haushalt gibt. Wie funktioniert das da?

Die Maßnahme ist eine Fortführungsmaßnahme.

Gibt es in der Verwaltung Einschränkungen?

Sicher. Jeder, der ein Gutachten machen lassen will, wird sich beispielsweise fragen müssen, ob er dafür wohl eine Haushaltsermächtigung aus dem Vorjahr hat. Sonst darf er eben noch nicht. Man darf keine neuen Verträge, keinen neuen Verpflichtungen eingehen. Ein paar Einschränkungen gibt es also schon.

Immer den Einzelfall betrachten

Wie verhält es sich im so genannten freiwilligen Bereich, also vor allem bei den Kultureinrichtungen und Kulturprojekten?

Im Kern nicht anders. Hier gilt: Es muss sich immer der Einzelfall betrachtet werden. Es ist durch den Kulturbereich zu prüfen, ob es unaufschiebbare Sachverhalte betrifft. Das kann oftmals der Fall sein, weil es sich um eine Fortführung bzw. bereits laufende Dinge handelt, wie zum Beispiel Mietzahlungen oder Personalförderung, die auch in der Vergangenheit immer wieder gefördert wurden.

Wie ist das geregelt? Wie kann gezahlt werden, obwohl das Geld noch gar nicht freigegeben ist?

Zuwendungsbescheide werden mit einer Befristung erteilt. Wir haben ja mit dem Doppelhaushalt 2018/19 eine Mittelfristplanung für die darauffolgenden Jahre bis 2022 beschlossen. Das ist die Basis dafür. Dann kann es Vierteljahres- oder sogar Halbjahresbescheide geben.

Wie läuft es bei der Projektförderung, bei der Förderung von chorsinfonischen Aufführungen zur Osterzeit oder von Festivals wie der Fete de la musique am 1. Juni? (Datum richtig?)

Auch da ist eine Förderung nicht ausgeschlossen. Da sind natürlich die Grenzen enger gesetzt. Aber auch das muss im Einzelfall durch den Kulturbereich geprüft werden, es ist jedoch nicht von Vornherein unmöglich.

Auch im Sozialbereich gibt es freiwillige Leistungen. Wie handhaben Sie es da?

Bei Selbsthilfegruppen beispielsweise ist auch jetzt eine Förderung bis zu 1500 Euro möglich. Da haben wir Grenzen definiert, um die Sachen zu erleichtern. Man will ja trotz offenen Haushalts die Abläufe sichern. Also, ich hätte derzeit nicht die Sorge, dass wegen des “späteren“ Haushalts Dinge kaputtgehen, soweit es laufende Sachen sind, die wir bereits in den Vorjahren regelmäßig gefördert haben.

Wie liegt der Fall beim Extavium?

Hier besteht in der Tat eine Schwierigkeit. Das Problem liegt darin, dass das Extavium bisher keine auf Dauer angelegte Förderung durch die Landeshauptstadt erhalten hat. Im letzten Jahr wurde es einmal mit 200.000 Euro auf Beschluss der Stadtverordneten unterstützt. Eine laufende Förderung hat es jedoch nicht gegeben. Das bedeutet: Man wird schon sagen müssen, eine erneute Förderung wäre dann das Eingehen einer neuen Zahlungsverpflichtung. Und das ginge dann im Moment nach den Regeln der vorläufigen Haushaltsführung nicht.

Selbst wenn es um Sein oder Nichtsein geht?

Das Extavium ist keine pflichtige kommunale Aufgabe. Es besteht weder eine Rechtspflicht für die Stadt aus Gesetz oder Vertrag. Und es ist auch nach dem Gesetz auch keine notwendige kommunale Aufgabe wie eben die Auszahlung von Wohngeld.

Wann rechnen Sie damit, dass der Haushalt rechtskräftig werden könnte?

Nach dem bisherigen Fahrplan bringen wir den Haushalt in einer Sondersitzung Anfang Mai im Entwurf ein. Wir diskutieren jetzt, ob man im Juni vor den Ferien in einer zweiten Sondersitzung die Beschlussfassung vornehmen könnte. Danach würde der Haushalt so schnell wie möglich im Amtsblatt veröffentlicht und damit rechtskräftig.

