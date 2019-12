Kein Geld für den Potsdamer Kneipenchor

Potsdam

Kultureinrichtungen und Museen bekommen von der Stadt so viel Geld wie noch nie. Der Zuschuss für den Fachbereich steigt von 21,02 Millionen Euro in diesem Jahr auf 21,73 Millionen im Jahr 2020 und 22,92 Millionen Euro im Jahr 2021. Und trotzdem reicht nicht für alle.

Das ist die Ausgangslage mit dem Eckwertepapier, in dem die Kämmerei die Rahmendaten für den Doppelhaushalt 2020/21 vorgelegt hat.

In der vergangenen Woche als Vorlage in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, soll der Eckwertebeschluss im Januar verabschiedet werden.

Der Kulturausschuss berät am Mittwoch als erster Fachausschuss in nichtöffentlicher Sitzung. Beratungs- und Reformbedarf wurde in der jüngsten Sitzung schon bei der Vorstellung der Liste mit den Empfehlungen einer Jury zur Chorförderung deutlich.

116.000 Euro stehen 2020 zur Verfügung, der größte Teil davon geht an große Chorverbände wie die Singakademie, den Oratorienchor, die Musik an der Erlöserkirche und den Männerchor.

Janny Armbruster (Grüne) kritisierte, dass Schulchöre ebenso wenig unterstützt werden sollen wie der Potsdamer Kneipenchor, der 300 Euro für ein professionelles Stimmtraining beantragt hat und auf Empfehlung der Vergabejury leer ausgehen soll.

Zwei Konzerte des Potsdamer Oratorienchores im Mai und im November werden 2020 von der Stadt gefördert. Quelle: Stefan Gloede

Tatsächlich war eine Förderung kleinerer Chorprojekte bei der Einführung dieses Förderbudgets überhaupt nicht vorgesehen. Beschlossen wurde die Förderung chorsinfonischer Aufführungen vor 20 Jahren begleitend zur Abwicklung der Brandenburgischen Philharmonie.

Die großen Potsdamer Chöre, die bis dahin mit dem städtischen Orchester zusammenarbeiteten, sollten so die Möglichkeit haben, für ihre großen Konzerte andere Klangkörper anzukaufen.

Klaus Büstrin als Sprecher der Vergabejury mahnte im Kulturausschuss, es sei „ganz wichtig“, dass die Chorförderung erhöht wird. Das wäre aber nur der eine Teil der Übung.

In einem zweiten Teil müsste das Regularium überarbeitet werden. Für die Schulchöre etwa, so Büstrin, müsse „eine andere Lösung gefunden werden“.

Auf die nicht öffentliche Haushaltsklausur am Mittwoch einigte sich der Ausschuss nach Wortwechseln der Beigeordneten mit Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) und Sarah Zalfen ( SPD), in denen sie einräumte, dass mit den Eckwerten nicht alle Beschlüsse der Stadtverordneten „eins zu eins umgesetzt werden“ könnten.

Mit den erhöhten Zuschüssen würden Förderung verstetigt und Tarifaufwüchse ausgeglichen. Für eine zusätzliche Förderung weiterer Projekte aber müsse an anderer Stelle gestrichen werden.

Aubels Beispiel: Die Chorförderung würde auf 50.000 Euro heruntergefahren, „damit andere mehr bekommen“.

Zalfen hatte etwa nach einer schon beschlossenen Honoraranhebung der Musikschule auf das Niveau der Volkshochschule gefragt. Scharfenberg fragte nach einer „Übersicht, was nicht gemacht werden kann“.

Die Beigeordnete sagte, sie wolle diese Übersicht „ungern als Vorlage“ ausreichen: „Denn dann ist das in der Welt.“

Von Volker Oelschläger