Kein Konto für Ukraine-Flüchtlinge? Sparkasse in Potsdam kontert Vorwürfe

Der Vorwurf wiegt schwer: „Sparkasse verweigert ukrainischen Geflüchteten die Eröffnung eigener Konten“, schreibt die Potsdamer Wählerinnengruppe Die Andere auf Facebook. Ohne eigenes Konto ist es kaum möglich, sich eine Existenz aufzubauen – sowohl dauerhafte Zahlungen von Sozialleistungen als auch eigene Miet- oder Arbeitsverträge und Krankenversicherungen erfordern eine Bankverbindung. Doch es ist fraglich, ob der Vorwurf tatsächlich stimmt.

Potsdamer Wählergruppe: Pass wird nicht akzeptiert

Die Wählergruppe sagt, die Mittelbrandenburgische Sparkasse – genannt wird die Filiale am Luisenplatz – ermögliche Menschen aus der Ukraine nur dann eine Kontoeröffnung, wenn diese „einen in lateinischer Schrift ausgestellten Identitätsnachweis besitzen. Alle anderen weist die Bank offenbar ab“. Der traditionelle ukrainische Pass in kyrillischer Schrift werde von der Bank nicht akzeptiert, selbst dann nicht, wenn eine offizielle Übersetzung vorliegt. „Auch eine zusätzliche Meldebescheinigung der hiesigen Meldebehörde lässt die Potsdamer Sparkasse als Nachweis nicht gelten und verweist auf die Geldwäschegesetzgebung“, heißt es in dem Beitrag auf Facebook.

Sparkassen dürfen Konto nicht einfach verweigern

Anders als privat geführte Bankhäuser dürfen Sparkassen niemandem einfach die Eröffnung eines Kontos verweigern. Sie sind vielmehr verpflichtet, jeder Privatperson in ihrem Geschäftsgebiet zumindest ein so genanntes Guthabenkonto einzurichten, das ohne Dispositionskredit funktioniert und nicht überzogen werden kann. Diese Option ist „unabhängig von persönlicher Situation, Einkommen, Alter oder Nationalität“ zu gewähren, wie die Sparkasse auf ihrer Homepage schreibt. Die gesetzliche Grundlage dafür bildet die Sparkassenverordnung, auf die auch Die Andere hinweist.

Doch so einfach ist die Lage offenbar nicht. Denn ähnlich wie in Deutschland gibt es auch in der Ukraine unterschiedliche Personaldokumente: grob gesagt einen Reisepass und einen Personalausweis. MBS-Sprecher Robert Heiduck sagt: „Im Falle des offenbar hier vorgelegten ukrainischen „Passport“ handelt es sich nicht um einen Reisepass, sondern um einen Bürgerpass oder Personalausweis, der leider nicht die notwendigen Bedingungen des Aufenthaltgesetzes und der rechtlichen Bestimmungen für die Legitimation bei Kontoeröffnung, zum Beispiel zur Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung oder Abgabenordnung erfüllt, die wir wie alle Kreditinstitute zu beachten haben.“ Er betont: „Die Mittelbrandenburgische Sparkasse eröffnet täglich reibungslos Dutzende von Konten für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Schon bald werden es über tausend sein. Damit leisten wir einen erheblichen gesellschaftlichen Beitrag. In aller Regel ist die notwendige Legitimation kein Problem.“

Was aber tun, wenn die richtigen Dokumente bei der Flucht nicht eingepackt wurden? Robert heiduck von der MBS sagt: „Eine Lösung im vorliegenden Ausnahmefall könnte ein Aufenthaltstitel sein, ausgestellt von der Ausländerbehörde, also etwa der Ankunftsnachweis, oder ein vorläufiges Legitimationsdokument.“

