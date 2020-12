Potsdam

Trotz der ab Mittwoch möglichen Ladenschließungen im Corona-Lockdown hat es am Samstag in Potsdam keinen Kundenansturm auf den Einzelhandel gegeben. Die Brandenburger Straße in der Innenstadt war zeitweise so leer, dass man problemlos Fahrrad hätte fahren können, wenn das erlaubt wäre. Nur zeitweise füllte sich der Boulevard.

Schlangen nur vor kleinen Läden

Schlangen bildeten sich nur vor Läden, die zu klein sind für viele Kunden, vor Nanu Nana etwa oder Butlers. Diverse Modeläden, darunter H&M, waren nur mäßig voll. Auch vor Kaufland gab es nur selten einen Kundenstau. Von einer Rabattoffensive war nichts zu merken: 20 Prozent auf Wintersachen sind alles andere als ein Ausverkauf.

Shopping in Potsdam vor dem Corona-Lockdown Quelle: Rainer Schüler

„Torschlusspanik? Ach nee“, wehrt Kerstin Mandl (60) aus dem Bornstedter Feld ab: „Da ich aus alter Tradition bereits das ganze Jahr über nach individuellen Geschenken Ausschau halte, gerate ich auch jetzt in Corona-Zeiten nicht in Unruhe. Dabei unterstütze ich gerne regionale Anbieter, die es sowieso viel schwerer haben als große Ketten.“

Kerstin Mandl lässt sich von der Corona-Kaufangst nicht anstecken. Quelle: Privat

Ihre letzte Internet-Bestellung liege schon Jahre zurück, gesteht sie, nicht im aktuellen Einkaufstrend zu liegen: „Anstatt draußen vor den Läden in der Schlange zu frieren, kann ich es mir nun zu Hause gemütlich machen und mich am kreativen Verpacken der Kleinigkeiten erfreuen.“

Normalbetrieb im Stern-Center

Auch Frank Albrecht (44) aus der Waldstadt ist nicht sonderlich in Eile. Er ist „erstaunt, wie leer es im Stern-Center ist. Das ist ja nicht mal wie Weihnachten. Fällt der Lockdown etwas aus?“

Normalbetrieb im Stern-Center Quelle: privat

Er hat schon das Meiste zum Fest im Internet besorgt, zieht es aber vor, Anziehsachen selbst anzuprobieren und zu sehen, ob es sitzt. „Die ganze Zurückschickerei geht mir auf den Zeiger“, sagt er: „Und am Zeitungsladen, wo ich sowas hinbringe, stehe ich ja auch wieder an.“

Einfach Lust zum Shoppen

Anette Enders (31) aus der Nauener Vorstadt hat trotz suchen und probieren am Nachmittag in den Bahnhofspassagen nur ein einziges paar Schuhe gefunden, das ihr gefällt und das sofort passte. „Egal“, sagt sie: „Ich hatte nur Lust zum Shoppen. Gebraucht hätte ich die Stiefel eigentlich gar nicht; ich hab noch welche aus dem letzten Jahr.“ Den Wocheneinkauf macht sie am Abend „kurz vor Toresschluss. Dann ist es im Supermarkt nicht mehr voll. Vorsichtshalber nehme ich mal mehr mit als sonst, denn wenn die nächste Woche alle anderen Läden dicht machen, kann’s ja beim Discounter voll werden. Ich hab’ keinen Bock auf Anstehen mit Maske.“

Nur zeitweise wurde es voller auf dem „Boulevard“ Brandenburger Straße. Quelle: Bernd Gartenschläger

