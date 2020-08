Kein Leck: Gesunkenes Hausboot vom Schwielowsee war intakt

Töplitz

Die Ermittlungen zum gesunkenen Hausboot vom Schwielowsee gehen nach der Bergung vom Freitag weiter. Zu klären ist unter anderem, ob es am Material oder an der Technik liegen kann, dass das solarbetriebene Mietfloß am 8. August gesunken war.

Seit Samstag ist das Hausboot an Land. Es liegt auf einem Tieflader im Yachthafen Ringel in Töplitz. Dorthin war es noch in der Nacht von Freitag zu Samstag von den Helfern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) aus Potsdam in Zusammenarbeit mit des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt sowie der Wasserschutzpolizei abgeschleppt worden. Der Einsatz endete erst weit nach Mitternacht.

Verdacht verhärtet sich: Hausboot war überladen

Am Sonnabend wurde das havarierte Boot im Hafen mit Hilfe eines Krans aus dem Wasser gehoben. Die Wasserschutzpolizei begleitete das Auskranen des neun Tonnen schweren Bootes. Danach bestätigte am Montag der Betreiber des Yachthafens, Frank Ringel, dass die Havarie des Hausbootes auf dem Schwielowsee nach erster Sichtung nicht am Schiff lag. Dies nährt den Verdacht, dass das Boot überladen war – es waren mehr als die erlaubten acht Personen an Bord, berichtete ein Zeuge.

Das gehobene Hausboot in Töplitz. Quelle: Gerit Kettner

Erste Untersuchungen zeigen laut Ringel, dass der Bootsrumpf und die Schwimmkörper des Charterschiffes dicht und trotz Havarie unbeschadet geblieben sind. Erneuert werden müsste die gesamte Inneneinrichtung. Die Verkleidung und die Holzmöbel müssen entsorgt werden, die Elektrik ist zu erneuern.

Wasser drang über Entlüftungslöcher ein

Das Wasser, so die erste Erkenntnis, gelangte über Entlüftungslöcher in die Schwimmkörper. Diese befinden sich etwas oberhalb der Wasserkante. Auch über einen am Boden angebrachten Revisionsdeckel am viel begangenen Heck des Bootes, wo auch die Leiter ins Wasser führt, sei Wasser reingeschwappt, das man in der Töplitzer Werft erst einmal auspumpen musste, so Ringel.

Ein Gutachten werde jetzt von Fachleuten erstellt, die sehr genau nach feinsten Haarrissen schauen. Der Motor werde nach dem Trocknen auseinandergenommen und sei dann wieder betriebsbereit. Die Hebekissen, mit denen das Boot geborgen werden konnte, wurden alle ordnungsgemäß abmontiert und zurückgegeben.

Von Gesine Michalsky