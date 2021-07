Potsdam

Ein Wasserrohrbruch in der Templiner Straße hatte am Dienstagmorgen erhebliche Auswirkungen für die Menschen auf der Halbinsel Hermannswerder in Potsdam. Das Rohr war bei Bauarbeiten beschädigt worden und hatte die Trinkwasserversorgung gekappt. Eine vorübergehende Notwasserversorgung sei auf Grund der örtlichen Gegebenheiten kurzfristig nicht realisierbar. Bereits kurz nach der Havarie wurde mit der Reparatur begonnen, aber vor voraussichtlich am frühen Nachmittag gegen 15 Uhr sei nicht mit der Instandsetzung zu rechnen, teilten die Stadtwerke Potsdam mit – und das bei Temperaturen von bis zu 30 Grad. Um kurz vor 12 Uhr hieß es noch, dass der Schaden bis 14 Uhr behoben sein könnte.

Inselhotelier Burkhard Scholz bezweifelte allerdings noch am Mittag eine baldige Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung. Er hatte bei den Stadtwerken angerufen und erfahren, dass man am Morgen erstmal Material bestellen musste: „Aber ob die solche PE-Kunststoffrohre so schnell kriegen, weiß keiner“, sagte Scholz der Märkischen Allgemeinen Zeitung: „Für uns als Hotel ist das der Super-GAU. Wir haben alle 88 Zimmer belegt und stellen in jedes Klo einen Wassereimer zum Spülen.“ Das Wasser schöpft man aus dem Außenpool. Duschen und Händewaschen ist trotz allen Schwitzens nicht möglich. Das Restaurant wurde geschlossen, weil man das Geschirr nicht mehr abwaschen kann; es türmt sich. Wenn es wieder Wasser gibt, sind die Abwäscher der Tagschicht schon wieder weg, so dass Scholz nun andere Kräfte für den Abend verpflichten muss. Auch Wäsche waschen kann man nicht.

„Viele Gäste haben ihre Pläne geändert und machen heute Ausflüge, die sie eigentlich erst später machen wollten“, berichtet Scholz. Glück im Unglück: Das Inselhotel liegt am See; man kann sich durch einen Sprung ins Wasser wenigstens abkühlen.

Von MAZonline/ Rainer Schüler