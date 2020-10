Potsdam

Schlappe für Verdi: Die Dienstleistungsgewerkschaft hatte zum ersten Mal in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst die Sparkassenbeschäftigten zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch aufgerufen, doch in Potsdam machte keiner mit. Die Innenstadt-Filialen hatten Normalbetrieb, und auch in den anderen Zweigstellen gab es nach Auskunft von MBS-Sprecherin Daniela Toppel keine Einschränkungen im Kundenverkehr: „Die meisten Filialen haben donnerstags sowieso nur bis Mittag auf“, sagte sie der MAZ.

„Auch in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen haben die Arbeitgeber immer noch kein Angebot vorgelegt. Die Arbeitgeber verschleppen damit die Verhandlungen unnötig“, so Verdi-Landesbezirksleiter Frank Wolf.

Verdi fordert mindestens 150 Euro mehr

„Die Beschäftigten der Sparkassen haben auch in den Zeiten der Pandemie dafür gesorgt, dass der Betrieb aufrecht erhalten werden konnte. Daher ist eine angemessene Erhöhung auch ihrer Einkommen gerechtfertigt“, findet Sebastian Orthmann, zuständiger Verdi-Gewerkschaftssekretär für Finanzdienstleistungen.

Verdi fordert in der Tarifrunde Bund und Kommunen (VKA) eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 4,8 Prozent, mindestens aber um 150 Euro monatlich, wie auch beim schon bestreikten Verkehrsbetrieb in Potsdam (Vip), bei dem es am Freitag einen zweiten, nun aber nur halbtägigen Warnstreik geben soll.

Außerdem sollen die Entgelte der Auszubildenden, Studierenden und Praktikanten um 100 Euro monatlich steigen. Auch sollen die Ausbildungsbedingungen der Studierenden in den bislang nicht tariflich geregelten praxisintegrierten dualen Studiengängen tarifiert werden. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben.

Von Rainer Schüler