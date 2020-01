Babelsberg

Ohne gestalterische Kompromisse gehen die Ausbaupläne für die Babelsberger Medienstadt in die finale Diskussion der Stadtverordnetenversammlung. Die Stadtverwaltung und die Investoren bleiben bei den punktuell achtgeschossigen Wohnbauten an der Großbeerenstraße, deren durchschnittliche Höhe die der gegenüberliegenden Gebäude nicht wesentlich überschreiten soll. In der bisherigen politischen Debatte waren fraktionsübergreifende Bedenken gegen die sechs Geschosse auf 24 Metern laut geworden, was höher wäre als das Gegenüber.

Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) erklärte die Gestaltung des Wohnriegels am Freitag vor der Presse als gewollten „Haltepunkt in der langen Achse der Großbeerenstraße. Das ist städtebaulich angemessen und zeigt die Bedeutung dieses Standortes.“

Im zur Entscheidung anstehenden Bebauungsplan 119 ist die zu den Studios Babelsberg und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg ( rbb) gehörende Fläche zur Verdichtung vorgesehen. Neue Firmen müssen in der Medienbranche aktiv sein; anderes Gewerbe wird nicht zugelassen.

Das könnte – immer mit einer Medienorientierung –mittelfristig aber an der Ecke Großbeeren- und August-Bebel-Straße entstehen, wo gerade eine Brachfläche als Zwischenparkplatz hergerichtet wird, denn der bisherige Parkplatz links vor dem Haupteingangs des Filmparks weicht ja der neuen Wohnbebauung, hinter der ein Parkhaus gebaut wird. Sobald das fertig ist, ist die Gewerbeecke wieder verfügbar.

Der Bebauungsplan enthält auch rund 500 Wohnungen auf 60.000 Quadratmetern – ein Fünftel der gesamten Neubaufläche. Die Standorte einer Kita und einer Schule an der „linken unteren Ecke“ der Großbeerenstraßen-Seite werden mit dem Planwerk gesichert, doch ist nicht sicher, ob die von Filmpark-Chef Friedhelm Schatz geplante Schule tatsächlich eine privat-öffentliche Kooperation wird. Sie soll privatwirtschaftlich gebaut, aber öffentlich betrieben werden. Die nötige Wirtschaftslichkeitsprüfung läuft immer noch. Das Hotel neben der Metropolis-Veranstaltungshalle ist unstrittig

Planer sind Schatz und der Berliner Hotelbesitzer Ekkehard Streletzki. Die Entwürfe stammen von Christoph Kohl, der im Kirchsteigfeld gabaut hat.

Von Rainer Schüler