Initiative Speicherstadt gibt auf

Mitte

Der Kampf ist vorbei: Die Initiative „Wiedereröffnung Uferweg nördliche Speicherstadt“ gibt auf. Nach einem letzten Gespräch mit Thomas Schenke als amtierendem Leiter des städtischen Fachbereichs Grün- und Verkehrsflächen am 18. Februar sieht Initiator Stefan Blumenthal keine Chance mehr für einen zeitweiligen Uferweg, wie ihn die Stadtverordneten Mitte August 2019 gefordert hatten.

Stadt räumt Fehler ein

Der MAZ gegenüber erklärte Blumenthal am Freitag, die Stadtverwaltung habe zwar zugegeben, „dass aus der heutigen Sicht in den vergangenen Jahren die vollständige Sperrung seit März 2017 nicht notwendig und eine etwa zweijährige Nutzung des mittlerweile abgerissenen Uferweges zumindest bis zum Sommer 2019 möglich war“, als die Neubautätigkeiten begannen. Trotzdem lehne sie einen provisorischer Uferweg ab, weil der etwa eine halbe Million Euro kosten würde. Das wird mit der Aufstellung einer Ampel begründet, die den Verkehr auf dem Weg immer dann stoppen müsste, wenn ein Baukran mit Last am Haken das Ufer überstreicht. „Es ist bitter für Tausende von Nutzern dieses Weges, wenn im Nachhinein zugestanden wird, dass die Initiative Recht hatte, es aber trotzdem keinen Weg geben wird“, sagte Blumenthal.

Anwohner fühlen sich irgnoriert

Die Initiative war seit März 2017 massiv gegen die unvermittelte Wegsperrung vorgegangen, stieß aber bereits damals sowohl beim derzeitigen Oberbürgermeister Jann Jakobs als auch bei anderen Ansprechpartnern in der Stadtverwaltung auf wenig Interesse, sich den Interessen der Anwohner der Templiner Vorstadt anzunehmen.

Ergebnis war laut Blumenthal, dass Menschen mit Behinderung aus den eigentlich behindertengerechten Neubauten wieder auszogen, Rollstuhlfahrer nur mit fremder Hilfe den Umweg über steile Leipziger Straße bewältigen konnten und Schüler, Eltern und viele Arbeitnehmer auf dem Weg nach und von Hermannswerder wieder auf das Auto umstiegen.

Stadtverordnete umgangen

Blumenthal wirft der Stadtverwaltung vor, den „eindeutigen Beschluss der Stadtverordneten“ vom August 2019 und der Forderung der mehr als 2500 Bürgerunterschriften einer Online-Petition nicht nachzukommen, den Uferweg provisorisch wieder zu öffnen. Die Begründungen der Stadt seien „vielfältig und wechselnd und häufig unzutreffend“. Angeblich sei die Uferbefestigung so marode, sodass sich dort keinerlei Fußgänger oder Radfahrer bewegen können, so Blumenthal, der aber den Einsatz tonnenschwerer Bagger dort dokumentiert hat.

Schwere Bagger waren auf dem Bereich des gekappten Uferwegs im Einsatz. Quelle: Rainer Schüler

Eine Grafik der Stadt belegt, dass Kranradien Fußgänger auf dem Uferweg bedrohen, aber sie zeigen auch, dass Krane den den Umweg über die Leipziger Straße gefährden, den die Bewohner mangels Uferweg nehmen müssen.

Umweg auch von Kranen gefährdet

Dieser Umweg ist laut Stadtverwaltung behindertengerecht, weil er nur im geringen Umfang mehr als drei Prozent Steigung habe und sechs Prozent zulässig seien. Laut einem Schreiben von Obürgermeister Mike Schubert an den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Pete Heuer (beide SPD), ist das aber nur akzeptabel, falls es „Zwischenpodeste“ auf dieser Strecke gibt; die gibt es nicht. Blumenthal gibt nun zu bedenken, dass der Gesamtweg nicht behindertengerecht ist, wenn ein Teil überwindbar ist.

„An diesem Punkt der Auseinandersetzung macht es nach Auffassung der Initiative keinen Sinn mehr, sich weiter für die provisorische Öffnung des Weges einzusetzen“, erklärt Blumenthal die Auflösung der Initiative.

Von Rainer Schüler