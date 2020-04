Keine Fahrrad-Reparaturstation in Potsdams Zentrum

Innenstadt

Mit Hochdruck den Reifen wieder aufpumpen oder dem üblichen Werkzeug eine kleine Reparatur an seinem Rad vornehmen – kleine Servicesäulen für die Fahrradreparatur sind immer verbreiteter. Die Universität Potsdam etwa hat an ihren Standorten mehrerer solche Reparaturstationen im letzten Jahr installiert.

Auch Christopher Weiß, Projektentwickler und Investor für das neue Kreativquartier an der Plantage, wollte in der Stadt auf eigene Kosten eine zentrale Reparatursäule installieren – und scheiterte an der Verwaltung.

Die Säule wäre so groß wie ein Parkautomat

„Vor dem früheren Klosterkeller in der Friedrich-Ebert-Straße wäre ein idealer Standort. Die Idee hatte ich durch einen CDU-Antrag, in dem von solchen Säulen die Rede war. Im Januar habe ich bei der Stadt einen Antrag dafür gestellt“, sagt Weiß, der seit kurzem Eigentümer des Gebäudes ist.

Rund 40 mal 40 Zentimeter groß ist so eine Säule – ähnlich einem Parkautomaten. Doch dafür ist auf dem Gehweg in der Friedrich-Ebert-Straße anscheinend kein Platz.

Stadt: Während einer Fahrrad-Reparatur wäre zuwenig Platz auf dem Gehweg

Am Donnerstag bekam Weiß die Absage für das Projekt. „Leider kann dem Antrag zur Aufstellung einer Fahrradreparaturstation für den dargelegten Standort nicht zugestimmt werden. Es stehen dem sowohl denkmalrechtliche als auch Belange des Bereiches Verkehrsentwicklung entgegen“, schreibt die Verwaltung.

Das Hauptargument neben dem denkmalgeschützten Stadtbild ist demnach der Platzbedarf der Station: Dieser sei größer als die Grundfläche der Säule. „Bei der Reparatur von einem oder vielleicht sogar mehreren Fahrrädern wird vom Fahrrad und der reparierenden Person erheblich mehr Platz benötigt, sodass nur noch eine Restbreite des Gehwegs von 1,5 m verbleibt. Dies ist für eine Geschäftsstraße deutlich zu wenig“, begründet die Verwaltung. Sie schlägt den Platz am Nauener Tor als Standort vor.

Der Initiator lässt das Projekt nun sein

Christopher Weiß ist mehr als enttäuscht. „Nach monatelangen Abstimmungen,in denen uns suggeriert wurde, wir würden eine Genehmigung bekommen, kam jetzt die Absage mit Argumenten, die nicht wirklich überzeugen. Es wird so getan, als würden Horden von Radlern ständig den Weg verstellen“, klagt Weiß über die mangelnde Bereitschaft im Rathaus, es einmal auszuprobieren. Ihm wurde sogar vorgeschlagen, die Säule in seinem Hof aufzustellen - fernab des öffentlichen Raums.

„Ich wollte das auf eigene Kosten machen. Mit allem Drum und Dran wären das bestimmt 5000 Euro gewesen. Aber im Rathaus wird solches privatwirtschaftliches Engagement nicht unterstützt. Ich werde das Projekt jetzt einmotten. Es war schade um den Aufwand“, sagt Weiß.

Von Peter Degener