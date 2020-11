Werder/Potsdam

Die Tee- und Wärmestube in Werder steht vor dem endgültigen Aus. Der Träger, die Klinik-Tochter „ Ernst von Bergmann“ Sozial gGmbH, hat am Mittwoch ihren Ausstieg aus dem Projekt erklärt. Am 31. Dezember soll Schluss sein.

Als Grund führt das Unternehmen vor allem die zu geringe finanzielle Unterstützung seitens der Stadt Werder an. Der Antrag sei mehrfach in den vergangenen Jahren abgelehnt worden. „Über mehrere Jahre hat die EvB Sozial sowohl durch die Übernahme der Jahresfehlbeträge als auch durch Eigenmittel den Betrieb der TWS maßgeblich auch auf eigene Kosten aufrechterhalten“, teilt das Unternehmen mit.

EvB übernahm 2014 von der insolventen Diakonie

Im Jahr 2014 hatte es die Tee- und Wärmestube kurzfristig übernommen, nachdem die Diakonie als Träger in Insolvenz gegangen war. „Die Ernst von Bergmann Sozial hat es mit der Tee- und Wärmestube über viele Jahre als ihren Auftrag angesehen, Menschen vom Rand in die Mitte der Gesellschaft zu führen“, schreibt das Unternehmen, „das Angebot war niedrigschwellig und akzeptanzorientiert, die Angebote freiwillig und wenn gewünscht anonym.“

Menschen suchten die Tee- und Wärmestube auf, um sich Beratungen zu Themen wie Wohnungssuche, Suchterkrankungen, Beziehungsproblemen, Arbeitslosigkeit und so weiter zu suchen. „Nahezu 98 Prozent der Besucher oder Klienten der Tee- und Wärmestube kamen aus der Stadt Werder und ihren Ortsteilen“, heißt es weiter.

Personal wurde immer weiter reduziert

Bereits 2018 liefen Fördermittel der Arbeitsagentur für zwei Stellen aus. Sie konnten nicht nachbesetzt werden. Der Betrieb der Tee- und Wärmestube sorgte nach Angaben von Bergmann-Sozial jährlich für 27.000 Euro Defizit. Sie reagierte darauf mit Personalabbau – um 40.000 Euro senkte man die Personalkosten seit 2017. Das genügte nicht, so das Unternehmen: „Es ist in den Jahren 2019 und 2020 dem besonderen Engagement der Leiterin der Tee- und Wärmestube und den ehrenamtlichen Helfern zu verdanken, dass der Betrieb nicht eingestellt werden musste.“ Die Stadt habe sich jedoch geweigert, die Förderung zu erhöhen.

Kein Nachfolger für langjährige Leiterin

Die Leiterin, Martina Müller, wird zum Jahresende in den Ruhestand gehen, kündigt Bergmann-Sozial an. Ein Nachfolger wurde nicht mehr gesucht.

„Wir müssen eine finanzielle Schieflage der EvB Sozial unbedingt vermeiden“, sagt Geschäftsführer Peter Koske. Das Unternehmen betreibt Einrichtungen wie die Wohn- und Eingliederungshilfe, den Treffpunkt Werder, die Notunterkunft in Teltow, eine Suchtpräventionsstelle und hat Angebote wie das Netzwerk Gesunde Kinder in Potsdam-Mittelmark.

Von MAZonline/axe