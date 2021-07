Bornstedt

Das Ende der GRW-Förderung des Bundes für die Stadt Potsdam hat Auswirkungen auf zahlreiche Projekte der Stadt. Auch die Tropenhalle Biosphäre ist betroffen. Denn der geplante Umbau zu einem Wissenschaftscenter mit Klima-Schwerpunkt samt Tagungshotel und Wellnesscenter funktioniert nur mit Hilfe eines Fördermixes. 50 Prozent der Kosten sollten so gestemmt werden. Das Geld bricht nun weg. Für die Zukunft der Biosphäre ist das auch eine Chance.

Für das Wissenschaftscenter bietet sich auch ein anderer Ort an

Die Biosphäre 2.0 soll ein Ort sein, an dem das Weltklima von den Tropen bis zur Arktis in seiner Vielfalt dargestellt wird und die Menschen auch etwas zu seiner Gefährdung lernen können – das passt zu Potsdam und der hiesigen Forschungslandschaft. Doch das geht nur mit Fördergeld – auch das „Klimahaus“ in Bremerhaven konnte nur durch GRW- und EU-Mittel etabliert werden.

Wenn sich keine alternative Geldquelle ergibt, muss die Stadtpolitik neu nachdenken. Wäre die ungewöhnliche Halle nicht doch als Stadtteilzentrum und Sporthalle geeignet? Oder ist die Ära der Biosphäre einfach vorbei? Bei einem Abriss wäre eine große, städtische Fläche für die Bedürfnisse des Potsdamer Nordens gewonnen.

Vor allem aber ist die Idee eines naturwissenschaftlichen Lernorts gar nicht an die Halle gebunden. Mit dem Extavium gibt es eine Institution, die sich in der Medienstadt sowieso völlig neu und mit größerem Klima-Fokus präsentieren will. Wenn die Stadt in ein Wissenschaftscenter investieren will, könnte sie das dort tun.

Von Peter Degener