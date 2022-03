Keine Lust auf ein Gespräch: Potsdamer Rathaus düpiert den Kulturausschuss

Potsdam

Die mangelhafte Kommunikation des Rathauses gegenüber den Stadtverordneten sorgt weiter für Irritationen: Zuletzt wurde offenbar sogar eine Gesprächseinladung in den Kulturausschuss ausgeschlagen – dort gibt es vonseiten der Stadtverordneten den Wunsch, über den Wechsel des Historikers Tobias Büloff vom Kulturressort in den Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zu sprechen. Büloff ist für Erinnerungs- und Gedenkkultur in Potsdam zuständig. Seit Anfang März hat Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) die wissenschaftliche Personalstelle in seinen eigenen Geschäftsbereich übernommen – was er aber erst auf Anfrage des Stadtverordneten Sascha Krämer (Linke) in der letzten Stadtverordnetensitzung bestätigte.

Mike Schubert (SPD) ist Potsdams Oberbürgermeister. Quelle: Julius Frick

Der Kulturausschuss, dessen originäres Thema die Erinnerungs- und Gedenkkultur ist, hätte Ende letzter Woche eigentlich Gesprächsbedarf zu dem überraschenden Wechsel gehabt – aber es gab keine Gelegenheit dafür. „Die Leitung des Fachbereichs, in dem Tobias Büloff nun arbeitet, war zum Gespräch in den Ausschuss eingeladen.

Doch es kam eine Absage – ein Grund wurde nicht genannt“, sagte die Ausschussvorsitzende Monique Tinney (Die Andere). Dabei wäre viel zu bereden gewesen: „Es besteht Gesprächsbedarf, wie sich die zukünftige Zusammenarbeit gestalten kann, und wir möchten erfahren, welche Gründe dafür sprechen, die Gedenkkultur zur Chefsache zu machen.“

Sascha Krämer: „Gedenkkultur ist in Potsdam vielfältig“

Zu klären wäre auch, wie die Zuständigkeit des Ausschusses in der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung unter den gegebenen Bedingungen gewährleistet sein kann. Denn: „Der Chef der Gedenkkultur ist ab jetzt der Oberbürgermeister – und der sitzt nicht im Kulturausschuss.“ Vertreterin der Verwaltung ist die Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos), der Büloff aber aufgrund der Rochade nicht mehr zugeordnet ist.

Tobias Büloff am Potsdamer Alten Markt. Er befasst sich im Potsdamer Rathaus mit Erinnerungs- und Gedenkkultur in der Landeshauptstadt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mit dem Wechsel von Büloff fehle dem Kulturausschuss der direkte Draht in die Verwaltung, kritisierte auch Krämer. Gleichzeitig unterstrich er die Bedeutung des Themas: „Die Gedenkkultur ist in Potsdam vielfältig und ein wichtiges politisches Feld. Daher ist es wichtig, wie Politik und Verwaltung diese zukünftig bearbeiten.“

Nun gehe es darum, in der nächsten Sitzung zu klären, wie man „die Gedenkkultur zukünftig gemeinsam auf neue Beine stellen“ könne, so Krämer weiter. „Alles andere wäre ärgerlich, wenn man auf die sehr gute Arbeit der letzten Jahre schaut – da haben wir viel erreicht.“

Einladung ans Potsdamer Rathaus erneuert

Grünen-Ko-Fraktionschefin Saskia Hüneke betonte in ihrer Wortmeldung: „Wir möchten, dass der Kulturausschuss dieses Thema der Erinnerungs- und Gedenkkultur behält.“ Auch Karin Schröter (Linke) verwies darauf, dass dies „eine originäre Aufgabe des Kulturausschusses“ sei.

Fazit im Ausschuss: Es wird eine neue Gesprächseinladung an das Rathaus ergehen.

Von Ildiko Röd