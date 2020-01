Nach Cyberattacke in Potsdam: Kleinmachnow nicht betroffen

Kleinmachnow

Nachdem das Rathaus Potsdam und später das Rathaus Stahnsdorf zumindest teilweise vom Netz gingen, können Kleinmachnower aufatmen: Wie Gemeindesprecherin Martin Bellack erklärte, sei die Gemeinde „nicht von der Sicherheitslücke betroffen“.

Laut Martina Bellack verwendet das Rathaus nicht die Software „ Citrix“, die in Verbindung mit der Sicherheitslücke gebracht wird. Was die IT-Sicherheit angehe, orientiere sich das Rathaus am Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, so Martina Bellack.

Lesen Sie auch:

IT-Attacke auf die Verwaltung betrifft alle Bürger

Nach Hackerangriff in Gießen: Wie sicher ist die Wissenschaftsstadt Potsdam?

Citrix-Sicherheitslücke: Erste Patches veröffentlicht

Von Johanna Apel