Innenstadt

Mit ergebnislosen vier Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Polizei am Freitagmorgen die Suche nach dem am Dienstag verschwundenen kenianischen Mädchen abgebrochen. Es gebe keine Verdachtspunkte, an denen man noch aktiv suchen könnte, sagte Polizeisprecherin Juliane Mutschischk der MAZ am Freitagvormittag. Am Donnerstag hatten Taucher die Neue Fahrt als letzter bekannter Aufenthaltsort der 15-jährigen Britney komplett abgesucht.

Eine Sonderermittlungsgruppe von bis zu zehn Beamten prüft weiter alle denkbaren Kontakte des Mädchens ab, bis nach Berlin hinein; dort helfen Berliner Polizisten.

Der in der Nähe der von Britney hinterlassenen Sachen gefundene Brief stammt definitiv nicht von ihr und hat inhaltlich auch keinen Zusammenhang zum Verschwinden des Mädchens, sagte die Sprecherin. Der am Mittwoch eingesetzte Spürhund habe keine Fährte aufgenommen, die vom Fundort der Sachen wegführt; er sei am Fundort stehen geblieben. Was das bedeuten könnte, sei Spekulation, an der die Polizei sich nicht beteilige, sagte Mutschischk.

Am Mittwoch und Donnerstag waren 60 beziehungsweise 50 Beamte im Einsatz. An beiden Tagen wurde zeitweise ein Hubschrauber auf die Suche geschickt; am Donnerstag kam auch eine Drohne zum Einsatz.

Das Mädchen hatte am späten Dienstagabend nach einem Streit ihr Elternhaus in Drewitz verlassen, um zu einer Bekannten zu gehen; dort kam sie nie an. Statt dessen fand ein Passant in den frühen Morgenstunden des Mittwoch am Ufer der Neuen Fahrt gegenüber der Freundschaftsinsel eine Tasche und Kleidungsstücke und abseits davon einen Brief.

Von Rainer Schüler