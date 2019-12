Keine Heizung und kein Warmwasser mitten im Winter

Waldstadt

Familie Lücke schläft auch im Winter bei offenem Fenster, aber wenn sie aufgestanden sind und sich in die „gute Stube“ setzen, hat es auch dort nur zehn Grad am Morgen. Bei aufgedrehter Heizung! Seit dem 18. Dezember ist Frieren angesagt in der Sonnentaustraße, denn auf mehr als 13 oder 14 Grad kommen Astrid (51) und Klemens (55) im Aufgang Nr. 3 auch im Lauf des Tages nicht. Und das „ Warmwasser“ verharrt bei 4 Grad plus. „Wir machen Wasser im Wasserkocher warm, um uns am Becken mit dem Lappen zu waschen“, berichtet der Busfahrer, der sogar froh ist, zwischen den Feiertagen arbeiten zu gehen, denn im Bus hat er es warm. Und Hausfrau Astrid erwägt inzwischen allen Ernstes, mit ihrer betagten Hündin ein paar Stunden mitzufahren.

Labrador-Mix Emmi ist acht Jahre alt und schläft nachts normalerweise auf der Bettdecke des Paares, jetzt verkriecht sie sich unter die beiden Decken, die die Lückes brauchen. Tagsüber friert die Hündin; es geht ihr schlecht. Herrchen und Frauchen haben zwei Jacken übereinander. Und Frauchen ist sich selber dankbar, dass sie immer wieder warme Socken strickt. Auch die trägt sie inzwischen doppelt.

Verzicht auf das Lüften

Auf das Wohnungslüften verzichten sie lieber; denn dann wird es noch kälter. Sie machen zu den Feiertagen sonst gern Fondue oder grillen im Raclette, doch das sorgt für Rauch und Gerüche, die man im Normalfall rauslüftet – keine gute Idee derzeit. Gäste, die aus Frankfurt/Main anreisen wollten, haben sie wieder ausgeladen. Dafür besuchten sie Freunde rund 60 Kilometer weg von Potsdam; die schon die Handtücher bereit hielten zum Duschen und Baden.

Aufwärmen in der Bäckerei

Bis zu drei Mal gehen die Lückes in diesen Tagen einkaufen und setzen sich bei Kaufland in die Bäckereifiliale. Heizlüfter zu finden in den Baumärkten von Babelsberg, war ein so hoffnungsloses Unterfangen wie die Jagd nach Ventilatoren im Hochsommer. Und so ganz sieht Astrid Lücke das auch gar nicht ein: „Das sind unsere Stromkosten! Wer weiß, ob wir das wiederkriegen. Genau feststellen kann man den Mehrverbrauch ja nicht.“ Astrid ist erkältet und hat sich eine Blasenentzündung eingefangen, und auch ihr Mann hat Husten.

In der Wohnung gegenüber lebt ein chronisch kranker Junge mit ärztlicher Bescheinigung. Die ProPotsdam als Vermieter weiß das, sorgt aber nicht für Abhilfe. „Eine Nachbarin hat ihren Backofen im Herd angeschaltet und sich davor gesetzt“, erzählt Astrid Lücke, die mit ihrem Mann und einer anderen Mieterin am Freitagmorgen einen Protestbrief zur ProPotsdam brachte. Zehn Mieter des Aufgangs haben unterschrieben, doch 110 in zwei Neubaublöcken von 1978 sind betroffen, seit Mitte November schon. „Mal wurde es war, dann wieder nicht“, berichtet Astrid Lücke. Am 18. Dezember kam der Totalausfall: „30 bis 40 Mal haben wir bei der Pro angerufen, andere Mieter auch.“

Unsachliche Antworten des Vermieters

Mehrere Mieter hörten Antworten wie diese: „Dann ziehen Sie sich gefälligst eine Jacke an!“

Der Mangel an der Heizanlage sei seit der 46. Kalenderwoche bekannt, erklärte Pressesprecherin Jessica Beulshausen auf MAZ-Nachfrage. „Ein Plattenwärmetauscher ist defekt, das Ersatzteil ist eine Sonderanfertigung und musste daher bestellt werden“ – in Schweden, hat Klemens Lücke gehört: „Die ganze Anlage ist so alt wie diese Häuser.“

Versorgung – aber wie?

„Eine Versorgung ist gewährleistet und konnte bis zu den Feiertagen aufrecht erhalten werden“, behauptet die Sprecherin, obwohl die Anlage am 18. Dezember ausfiel, für einen Tag wieder ertüchtigt wurde und dann erneut versagte. „Aufgrund der steigenden Abnehmerzahl zu gleichen Zeiten während der Feiertage war zeitweise keine durchgehende Warmwasserversorgung gewährleistet“, so die ProPotsdam. Die Mieter seien bereits am 6. Dezember per Hausaushang über den Sachstand und das weitere Vorgehen informiert worden. Warum man keine provisorischen Heizungen besorgen konnte, fragen sich die Mieter.

Abhilfe frühestens im Februar

Aufgrund der Lieferzeiten für das neue Teil könne die Warmwasserversorgung voraussichtlich in der 7. Kalenderwoche 2020 wieder vollständig hergestellt werden, teilt das Wohnungsunternehmen mit, und die beginnt am 10. Februar. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten“, schreibt das Unternehmen: „Es besteht das in solchen Fällen übliche Mietminderungsrecht.“ Doch warm wird es damit noch lange nicht in der Sonnentaustraße.

