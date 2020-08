Potsdam

Die Testergebnisse der Kontaktpersonen eines Schülers der Schule des zweiten Bildungsweges „ Heinrich von Kleist“ sind negativ. Das teilte die Leiterin des Potsdamer Gesundheitsamtes, Kristina Böhm, am Mittwoch mit. Am Montag wurden insgesamt 22 Kontaktpersonen durch Mitarbeiter des Potsdamer Gesundheitsamts an der Abstrichstelle in der Jägerallee auf das Virus getestet. Je nach dem letzten Kontakt mit dem positiv Getesteten hat das Gesundheitsamt eine Quarantäne ausgesprochen.

Von MAZonline