Alle bisher eingegangenen Testergebnisse von Mitschülern und Lehrern des mit dem Coronavirus infizierten Schülers der Heinrich-von-Kleist-Schule sind negativ. Das hat die Stadtverwaltung am Samstag mitgeteilt. Gemäß der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts bleiben die Betroffenen 14 Tage nach dem letzten Kontakt in Quarantäne. Der Zehntklässler hatte die Schule des Zweiten Bildungsweges zuletzt am 11. September besucht.

Nach einer Neuinfektion am Freitag liegt die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, nun bei 734. In den vergangenen sieben Tagen ist somit in Potsdam bei 14 Personen das Coronavirus nachgewiesen worden.

Insgesamt 650 Personen gelten in Potsdam als genesen. 100 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ (EvB) und im Alexianer-Krankenhaus „ St. Josefs“ gibt es derzeit keine Corona-Patienten.

