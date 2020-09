Keine weiteren Corona-Infizierten an der Grundschule „Max Dortu“ in Potsdam

Potsdam

Die Testergebnisse der Kontaktpersonen einer Schülerin der 6. Klasse mit bestätigter Coronavirus-Infektion an der Grundschule „ Max Dortu“ in Potsdam sind alle negativ. Das teilte die Leiterin des Potsdamer Gesundheitsamtes, Kristina Böhm, am Mittwoch mit.

Die insgesamt 32 Schüler sowie Lehrer wurden am Dienstag auf das Virus getestet. Für die betroffenen Personen hat das Gesundheitsamt eine Quarantäne bis zum 24. September angeordnet.

Wie berichtet war am Wochenende eine Schülerin der 6. Klasse der Grundschule „ Max Dortu“ positiv auf das Coronavirus getestet worden. In einem ersten Schritt hatte das Gesundheitsamt gemeinsam mit der Schulleitung eine Kontaktliste der positiv getesteten Schülerin erarbeitet und die betroffenen Lehrer und Schüler sowie deren Eltern kontaktiert und über das weitere Vorgehen informiert.

Von MAZonline