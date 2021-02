Stern

Polizisten haben am frühen Donnerstagmorgen im Potsdamer Stadtteil Stern zwei Männer festgenommen, die verdächtigt werden, mehrere Kellereinbrüche in Potsdam begangen zu haben. Die Beamten kontrollierten die beiden 33 und 39 Jahre alten Männer gegen 3.40 Uhr in der Galileistraße, wo diese mit Fahrrädern unterwegs waren.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahme stellte sich heraus, dass die beiden Räder als gestohlen gemeldet waren. Die Fahrräder waren in der Nacht zu Mittwoch aus Kellern in der Pietschkerstraße entwendet worden. Die beiden Männer, von denen einer zudem Einbruchswerkzeug bei sich hatte, wurden daraufhin vorläufig festgenommen.

Im Schnitt zwei Einbrüche pro Nacht in Potsdam

Nach ihrer Festnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen erkennungsdienstlich behandelt und verhört. Aufgrund fehlender Haftgründe wurden die beiden Potsdamer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an und werden intensiv fortgeführt. Die Fahrräder konnten an ihre Eigentümer zurückgegeben werden.

In den vergangenen Wochen kam es in Potsdam immer wieder zu Einbrüchen in Mietshauskeller. Seit Jahresbeginn registrierte die Polizei mehr als 60 Einbrüche im Stadtgebiet – im Schnitt knapp zwei Einbrüche pro Nacht. Besonders betroffen waren die Stadtteile Stern und Waldstadt II. Auch in umliegenden Gemeinden Kleinmachnow, Teltow und Werder kommt es seit Jahresbeginn vermehrt zu Einbruchdiebstählen in Wohnhäuser, Garagen und Schuppen.

Einbrecher hatten es auf Fahrräder und E-Bikes abgesehen

Wie die Polizeidirektion West mitteilt hatten es die Täter vor allem auf Fahrräder abgesehen. So entwendeten sie in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar im Tiroler Damm in der Waldstadt zwei E-Bikes. Ende Januar stahlen wurden zwei teure Räder aus Kellern in der Leibnizstraße am Stern gestohlen. Bei einem Besonders schweren Fall am 3. Februar brachen die Täter insgesamt 15 Keller in drei Hausaufgängen im Alten Bahnwerk in der südlichen Innenstadt auf. Auch hier hatten sie es auf Fahrräder abgesehen.

Einer der Betroffenen ist Hans Maurer. Der 79-Jährige wohnt mit seiner Frau Rosemarie in der Newtonstraße am Stern. Hier haben die Kellereinbrecher in der Nacht auf Samstag zugeschlagen. Sie durchwühlten die Satteltaschen seines Fahrrads, nahmen aber nichts mit. Im Keller seiner Nachbarn stahlen die Täter zwei Bohrmaschinen sowie Fahrradzubehör und -werkzeug. Was Maurer stutzig macht: Weder an der Haustür noch an einer der Kellertüren sind Einbruchsspuren zu erkennen.

Die Täter müssen einen Schlüssel gehabt haben

Auch im Nachbaraufgang verschafften sich die Einbrecher in derselben Nacht Zugang zu den Mieterkellern. Es ist dasselbe Muster wie nebenan: keine aufgehebelten Türen, keine zerstörten Vorhängeschlösser. Für Maurer und seine Nachbarn ist klar: Die Täter müssen im Besitz eines Schlüssels sein. Durch die Schließanlage in den Wohnanlagen ist es möglich, mit dem richtigen Schlüssel verschiedene Türen in mehreren Aufgängen zu öffnen.

Ob die am Donnerstag festgenommen Männer für die Einbruchserie verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Mehrere auf Einbruchdiebstähle spezialisierte Kriminalbeamte untersuchen die Fälle und prüfen mögliche Zusammenhänge. „Momentan können wir nicht ausschließen, dass es sich um eine Serie handelt“, sagt die Pressesprecherin der Polizeidirektion West Juliane Mutschischk. Es handle sich bei den aktuellen Kellereinbrüchen jedoch um eine „ungewöhnliche Häufung“.

