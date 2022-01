Kellereinbrüche in der Potsdamer Innenstadt

Innenstadt

, In der Hans-Thoma-Straße gab es am Montagabend mehrere Kellereinbrüche in einem Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter stahlen aus einem Gemeinschaftskeller ein hochwertiges schwarzes E-Bike der Marke Giant, außerdem brachen sie einen Mieterkeller auf und entwendeten ein türkisfarbenes Rennrad der Marke Canyon sowie diverses Werkzeug. Die Gesamtschadenshöhe liegt deutlich im vierstelligen Bereich. Beide Fahrräder wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline