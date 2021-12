Potsdam

Auf mehreren Social-Media-Plattformen war zu einem „Kerzenspaziergang“ bzw. Lichterspaziergang“ am Montag in Potsdam aufgerufen worden, um gegen die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Beginn des Protest-Spaziergangs sollte um 17 Uhr vor dem Brandenburger Tor sein, der Weg über die Einkaufsmeile in Richtung Alter Markt führen. Der Aufruf blieb auch der Polizei nicht verborgen. Mit insgesamt 24 Einsatzkräften war die Polizei ebenfalls vor Ort, um die Lage zu beobachten.

Am späten Nachmittag hatten sich nach Polizeiangaben rund 80 Menschen am Ende der Einkaufsstraße versammelt, die dem Internet-Aufruf offensichtlich gefolgt waren. Einige hatten Kerzen dabei. Eine Demonstration war bis zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht angemeldet.

Niemand übernimmt die Anmelder-Rolle

Als die Beamten daraufhin einige der Personen vor Ort ansprachen, zeigten sich diese unkooperativ. Eine Versammlung wollte niemand anmelden, wie ein Polizeisprecher gegenüber der MAZ am Montagabend erklärte. Die Polizei habe die Menschen daher mit einer Lautsprecher-Durchsage dazu aufgefordert den Platz zu verlassen und die nicht genehmigte Versammlung aufzulösen.

Bis zu 80 Menschen sind dem Aufruf zu dem Protest-Spaziergang am Montag gefolgt. Quelle: privat

In Folge dessen leerte sich der Platz vor dem Stadttor gegen 17.30 Uhr wieder. Ein Großteil der Menschen spazierte anschließend, aufgeteilt in kleine Gruppen, in Richtung Filmmuseum. Dort schlossen sie sich der (genehmigten) montäglichen „Friedensdemonstration“ an, die Initiator Gerhard Labitzke seit Jahren in Potsdam abhält. Dieser klärte die neu Hinzugekommenen über die Auflagen vor Ort auf, die meisten blieben. Am frühen Abend hielten sich nach Polizeiangeben rund 100 Menschen an der Breiten Straße vor dem Museum auf. Besondere Vorkommnisse gab es nicht.

Lesen Sie auch Nach unangemeldeter Demo: Potsdams Oberbürgermeister Schubert verurteilt Querdenker-Aktion

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits am vergangenen Mittwoch war es zu einem Polizeieinsatz rund um die Brandenburger Straße in Potsdam gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten sich gegen 17 Uhr zwischen 80 und 100 Personen ausgerüstet mit Kerzen, Fackeln, Plakaten und Transparenten am Brandenburger Tor versammelt. Als die Polizei die ebenfalls nicht angemeldete Versammlung auflösen wollte, seien die Versammelten dann in Gruppen gesplittet durch Teile der Innenstadt und vor das Rathaus gezogen.

Brandenburgweit kam es am Wochenende zu so genannten Spaziergängen von Kritikern der Corona-Maßnahmen. In Brandenburg an der Havel verlief alles friedlich, in Rathenow wurde bei einer unangemeldeten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Freitagabend ein Polizist verletzt.

Von MAZonline