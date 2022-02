Potsdam/Michendorf

Auch acht Monate später weiß niemand, wer Raffael (8) an diesem ersten Tag des Sommers zum letzten Mal lebend gesehen hat – und wo genau das war. David R. (45) hat damals die Aufsichtspflicht. Er sitzt am Strand und ist sicher, dass Raffi nur ein paar Meter weit von ihm entfernt im flachen Wasser hockt. Genau da, wo man so herrlich moddern und Muscheln suchen kann. Der Junge hatte erst kurz zuvor gefragt, ob er noch einmal in den See dürfe, bevor es auf den Heimweg geht, hatte David R. die Kekspackung zugeworfen und war losgerannt. David R. fängt: War das der Moment, in dem er Raffi aus den Augen verlor? Heute weiß er, dass der Junge, der da am Ufer spielte, gar nicht Raffael war. Dass er einem anderen, dass er dem falschen Jungen nachgeschaut hatte.

Taucher finden das Kind keine drei Meter vom Ufer entfernt

Das Ende des unbeschwerten Badeausflugs an den Großen Lienewitzsee in Michendorf kommt am 21. Juni 2021 jäh und mit aller Macht. Seinen Fehler erkennt David R., als eine fremde Frau das Kind anspricht. „Das passte nicht ins Bild“, sagt er, „das war nicht plausibel. Da wusste ich, da stimmt etwas nicht.“ Als David R. beginnt, am Ufer, am Strand, im Wald nach dem ihm anvertrauten Kind zu suchen, ist es noch nicht ganz 18 Uhr. Um 21.10 Uhr bergen Rettungskräfte den Jungen aus dem See. Ein Notarzt versucht, das Kind wiederzubeleben, kann aber nur den Tod feststellen. Wie Raffael unter die Wasseroberfläche geraten ist, wird wohl nie geklärt werden. Die Taucher fanden ihn keine drei Meter vom Ufer entfernt in anderthalb Metern Tiefe. Kein Schlamm. Keine Strömung. Gute Sicht. Ein paar Schritte weiter in den See hinein fällt der Grund steil ab.

Einen Sommer ist es her, dass Raffael – geliebter Sohn, großer Bruder, Schüler der 2. Klasse, Nichtschwimmer – ertrunken ist. David R. musste sich nun vor dem Amtsgericht Potsdam wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Das Gericht sprach ihn schuldig und verurteilte ihn nun zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen á 80 Euro. Die Staatsanwaltschaft hatte eine sechsmonatige Freiheitsstrafe ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung und die Zahlung von 3000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung gefordert. Die Verteidigung plädierte darauf, eine Geldstrafe deutlich unter 90 Tagessätzen zu verhängen – bis zu 90 Tagessätzen gilt man als nicht vorbestraft.

Nach Rücksprache mit der Mutter zieht die Truppe los

David R. kannte Raffi bis zum Ausflug an den See nicht. Als er seine Tochter (7) und ihre beste Freundin zum Baden abholt, ist der Junge einfach da und spielt mit den Mädchen. Der Tag ist sonnig und warm: Raffi möchte mit zum Baden. Nach Rücksprache mit der Mutter zieht die Truppe los. Dass der Junge nicht schwimmen kann, wusste David R. von den Mädchen, auch Raffaels Mutter habe ihn darauf hingewiesen. Sie habe aber auch gesagt, dass er ins Wasser dürfe: Er sei vernünftig und gehe nie tief hinein. Tatsächlich sei Raffael kein Risiko eingegangen, sagt David R. – nur beim ersten Badegang hätten sich die ausgelassenen Kinder zu weit vorgewagt: „Ich habe sie zurückgerufen. Sie haben sofort gehört.“

„Ein Lebensrisiko, das sich manchmal schrecklich niederschlägt“

Sowohl der Verteidiger als auch Staatsanwaltschaft und Gericht gehen von einem Augenblicksversagen aus. „Wir hatten hier einen Fall zu beurteilen, der für alle Beteiligten der pure Alptraum ist“, sagt Richterin Bettina Thierfeldt. Der Angeklagte habe jemandem einen Gefallen, habe etwas Gutes tun wollen, als er das Kind mit zum Baden nahm. Er habe keinerlei kriminelle Energie: „Er hat einfach in einer Sekunde, vielleicht in zehn Sekunden nicht richtig aufgepasst. Und dann ist genau das passiert, wovor sich Eltern, die andere Kinder – etwa beim Kindergeburtstag – beaufsichtigen, am meisten fürchten. Es ist ein Lebensrisiko, das sich manchmal ganz schrecklich niederschlägt. Dieses Risiko kann man vermeiden, indem man keine Kinder mehr einlädt oder mitnimmt – aber wie wäre das dann für die Kinder?“

Aufsichtspflicht übernommen und gegen Sorgfaltspflicht verstoßen

Sie müsse auf den Angeklagten nicht mit einer Freiheitsstrafe einwirken, so die Richterin: „Er braucht nicht die Härte des Gesetzes um zu erkennen, dass er hier einen Fehler gemacht hat. Der Angeklagte hat eine Aufsichtspflicht übernommen, er hat die Sorgfaltspflicht verletzt, indem er im falschen Moment aufs falsche Kind geguckt hat. Er war offenbar kurzfristig abgelenkt – es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass er leichtsinnig war.“ Der Vorfall werde auch ihn sein Leben lang begleiten: „Immer, wenn er sein eigenes Kind anguckt, wird ihm der Gedanke kommen, dass das andere Kind gestorben ist.“

Angeklagter bittet die Eltern des Jungen um Verzeihung

Die Eltern des verunglückten Jungen hatten sich krank gemeldet und waren nicht zur Verhandlung erschienen. Die Richterin entschied, das Verfahren dennoch durchzuführen: „Dass wir an die Eltern denken, ist ganz klar. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Verfahrens, auch wenn sie nicht anwesend sein können.“ Der Angeklagte bat die Eltern um Verzeihung: Er sei sehr traurig und wisse, dass er es nie wieder gutmachen könne. Zu einem persönlichen Gespräch mit der Familie ist es laut dem Verteidiger nicht gekommen. Man habe es angeboten, aber keine Reaktion erhalten: „Wir gehen davon aus, dass das Gespräch nicht gewünscht ist“.

Die Eltern haben sich aber ans Gericht gewandt. „Ich habe über ihren Anwalt die Botschaft bekommen, dass sie sich schon durch Erheben der Anklage in ihrer Trauer gehört gefühlt haben“, sagte die Richterin. „Sie haben keine Erwartungen an dieses Verfahren und dass es in irgendeiner Form ausgeht.“ Die Eltern hatten auch darauf verzichtet, als Nebenkläger aufzutreten. – Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte können binnen einer Woche Rechtsmittel einlegen.

Von Nadine Fabian