Innenstadt

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen Lkw-Fahrer, der am Mittwoch gegen 16.20 Uhr ein Kind angefahren hat. Der Lastwagen wollte von der Jägerallee an der Ampel nach rechts in die Hegelallee abbiegen, als er mit einem Rad fahrenden Kind kollidierte, das den Fußgängerüberweg befuhr. Das achtjährige Kind wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Von MAZonline